Crónica 26-02-2017

Indap entrega incentivos a pequeños productores de maíz de la provincia

En la escuela Palestina de Curicó se realizó la entrega de los incentivos monetarios a pequeños productores de maíz de la provincia quienes se han visto afectados por el vaivén de los precios de insumos y en el aumento de los costos en la producción del cereal.

En el marco de la ceremonia 116 agricultores de diferentes sectores de la provincia recibieron este incentivo que les permitirá palear las necesidades propias de quienes trabajan el campo, especialmente a quienes se dedican al rubro maicero.

En ese sentido, la Gobernadora Provincial, Cristina Bravo Castro, señaló que este beneficio entregado por el gobierno busca solucionar y aminorar las necesidades de los productores del cereal que puedan tener a priori. “Lo que se busca con estos recursos aprobados por el GORE es mitigar el impacto que ha tenido el precio del maíz, de tal manera que ellos puedan comprar insumos y seguir potenciando sus campos. Este es un trabajo integral desde el gobierno de la presidenta Bachelet y particularmente del Ministerio de Agricultura, que no hemos dejado de atender a los usuarios de Indap y tampoco a las personas afectadas por los incendios forestales”, dijo.

Baja rentabilidad

El sector maicero de la Agricultura Familiar Campesina (AFC) se ha visto afectado en las últimas temporadas por acontecimientos que han mermado la rentabilidad del cultivo, tales como el aumento de los precios de algunos de los insumos más importantes, el costo de las prestaciones de servicios de maquinarias y de la mano de obra, lo cual se traduce en el aumento de los costos de la aplicación de un paquete tecnológico óptimo para obtener rendimientos competitivos.

Por lo anterior, Indap ha decidido seguir apoyando el desarrollo del sector maicero de la Agricultura Familiar, estableciendo un incentivo que estimule la innovación a través del uso racional de fertilizantes que ayuden a mantener un paquete tecnológico indispensable para la producción de este rubro, cuya adquisición en el mercado son de alto costo por el bajo nivel de capitalización del sector.

El Seremi de Agricultura, Jorge Céspedes comentó al respecto que “esto obedece a un complemento que estamos entregando con platas sectoriales de Indap y también del Gobierno Regional. Estamos entregando estos bonos a los maiceros de la provincia para poder reponer, porque sabemos que el precio no ha estado muy bueno en las últimas temporadas, entonces buscamos mejorar su competitividad del punto de vista de la producción”, sentenció.

Beneficiados

Los usuarios de Indap que siembren maíz de grano, que hayan presentado una demanda coherente con el enfoque del programa, a través de un Plan de Inversión del Cultivo, para temporada 2016-2017 junto con acreditar la producción de maíz de grano en las últimas temporadas a través de la presentación de facturas de compra de semilla de maíz, mediante comprobante de crédito de alguna entidad financiera o casa comercial para financiar el rubro. Y si el agricultor no cuenta con la documentación requerida y cuenta con algún servicio de asesoría técnica cuyo rubro principal sea el maíz, la condición de maicero será acreditada a través de una declaración jurada ante notario u oficial de registro civil, según corresponda.

El incentivo que se otorgará será de 350 mil pesos valor neto por hectárea para agricultores que siembren maíz de grano la temporada 2016-2017, beneficiando desde 2 y hasta 6 hectáreas de la superficie cultivada.

Apoyo del Gobierno Regional

Para financiar este apoyo a los productores de maíz, Indap presentó un proyecto al Gobierno Regional, que fue aprobado por el Consejo Regional y que permitió el traspaso de 600 millones de pesos más 392 millones de pesos que aportó Indap

En la provincia de Curicó, se entregó la segunda cuota del incentivo, con recursos GORE a 116 productores de maíz atendidos por las agencias de área Indap de Curicó y Licantén por un monto 129 millones millones aproximadamente.

Estuvo presente en la cita el presidente del CORE, Boris Tapia, el diputado Celso Morales y los consejeros de la provincia Isabel Margarita Garcés, Maria Angélica Martinez y Manuel Améstica.