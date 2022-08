Agricultura 10-08-2022

INDAP entregó alimentación animal a pequeños ganaderos de la precordillera de Linares

Un total de 112 pequeños agricultores de la precordillera de Linares, recibieron pellet de alfalfa para la suplementación de la alimentación de su ganado, medida que es parte de los apoyos focalizados a través de INDAP para los pequeños ganaderos afectados por las intensas nevazones del mes de julio.

El operativo en terreno fue encabezado por la delegada presidencial provincial de Linares, Priscila González, la seremi de agricultura Ana Muñoz, el director regional (s) de INDAP, Luis González y el jefe de área INDAP de Linares, Paolo Parodi.

En el operativo se entregaron 333 mil kilos de pellet de alfalfa, a pequeños productores de las localidades de Los Hualles, Juan Amigo, Pejerrey, Cajón de Pejerrey y Vega de Salas.

El director (s) de INDAP, Luis Gonzalez, señaló que estos recursos corresponden a un apoyo por emergencia por nevazones, que INDAP está focalizando en pequeños ganaderos de la zona precordillerana. “Es fundamental llegar con este beneficio, considerando que las praderas están dañadas por la nevazón y los animales necesitan de este tipo de alimentos para poder sobrevivir, por eso es fundamental entregar estos beneficios y en la zona de Linares vamos a entregar en la precordillera, además vamos a apoyar en la precordillera de las agencias de área de Longaví, Curicó, Talca, Parral y San Clemente.”

La Seremi Ana Muñoz, manifestó su alegría por llegar con estos recursos a los pequeños ganaderos más afectados por la falta de alimento para su ganado. “Las personas recibieron con harta alegría esta ayuda, y esperando que no sesea la única y que podamos llegar en coordinación con la delegación presidencial, con nuestros servicios y llegar a las zonas más apartadas para que los animales tengan su alimentación y resguardar a los ganaderos que son los que más lo necesitan hoy en día.”

La autoridad del agro, agregó que a través de la subsecretaria de agricultura y mediante un convenio con los municipios de la región, el Gobierno llegará con apoyo de emergencia para los productores que no son usuarios de INDAP y que han sido identificados por los respectivos municipios. El apoyo dijo, consistirá en un incentivo por $300.000 por agricultor.

La delegada presidencial de Linares, Priscila Gonzalez, indicó que este tipo de acciones refleja el compromiso del gobierno del presidente Gabriel Boric con el sector de la agricultura familiar. “Creemos que esta entrega de incentivos profundiza el compromiso que el gobierno ha asumido con los crianceros y la gente que viene del mundo agrícola, sobretodo de los sectores más alejados y en particular de nuestra provincia que tiene una gran zona cordillerana, donde sabemos la vida que tienen nuestros arrieros y por lo tanto hay ahí hay un compromiso que se refuerza a través de la entrega de incentivos”

Por su parte, Mónica Henríquez, presidenta de la junta de vecinos de los Hualles y presidenta de la agrupación de pequeños crianceros de los Hualles, agradeció a nombre de su comunidad estos apoyos para la alimentación del ganado. “Tengo una gratitud muy grande con las autoridades de gobierno que si me escucharon y se preocuparon de resolver este grave problema, aunque nos quedan algunos crianceros que por haber perdido su condición de usuarios no estarían recibiendo este beneficio y lo necesitan mucho. Pero sé que con la voluntad que tiene el gobierno, va a resolver todas estas problemáticas.”