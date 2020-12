Agricultura 11-12-2020

INDAP entregó incentivos para inversiones a pequeños agricultores de Curicó y Romeral





Cerca de nueve millones y medio de pesos entregó INDAP a pequeños agricultores de las comunas de Curicó y de Romeral, a través de incentivos de Fortalecimiento Productivo para usuarios del Programa de Desarrollo Local-PRODESAL-.

Bélgica González, directora regional (s) de INDAP, señaló que la iniciativa está destinada a apoyar a los pequeños productores a mejorar sus emprendimientos productivos mediante la adquisición de infraestructura, equipamiento y maquinaria para su unidad productiva. Para esto dijo, la región cuenta con cerca de $4 mil millones, para fortalecimiento productivo para los cerca de 13 mil usuarios de PRODESAL de la región, los cuales han recibido estos recursos a lo largo del año.

En Curicó fueron beneficiados 12 agricultores de los rubros hortalizas, frutales y cereales, por un monto de $3 millones y medio. Estos productores utilizarán los recursos en máquinas desbrozadoras, bombas de espalda, desgranadora de maíz, encamelladora de tracción mecánica, escalera de aluminio y compostera y lecho de lombricultura, entre otros.

En Romeral en tanto, se entregaron $6 millones a 20 pequeños productores de ganadería, frutales mayores y menores y apicultura, los que están destinados a la compra de fumigadores, arado cincel, conducción de agua, estructura para huerto, corrales , cámaras de cría con marcos alambrados y compra de plantas certificados, ente otros.

Las entregas se realizaron con la presencia del gobernador de Curicó Roberto González, los alcaldes de Curicó y Romeral, Javier Muñoz y Carlos Vergara respectivamente, el diputado Celso Morales, el consejero Pablo Chávez, el concejal de Curicó Javier Ahumada, el concejal de Romeral Luis Marín y el jefe de área INDAP de Curicó Rodrigo Villarroel.

Luis Verdejo, seremi de agricultura, valoró la importancia de estos recursos que permiten a los agricultores ir mejorando sus prácticas y modernizando sus campos.

La autoridad del agro, aprovechó la ocasión para realizar un llamado a los agricultores a mantener todos los protocolos de autocuidado respecto al Covid-19, como el lavado de manos, la distancia social y el uso de mascarilla. “La agricultura no ha parado, el campo no para, pero necesitamos que los agricultores se sigan cuidando porque la agricultura es una actividad esencial y ha sido también uno de los pilares del empleo, por eso hago un llamado a todos para que nos cuidemos, cumplamos las normas y protocolos de la seremi de salud”

Respecto a los cuidados, el seremi de agricultura indicó que en el caso del trabajo de los temporeros agrícola, se han identificado cuatro momentos claves en el cuidado de la salud: Primero, en el traslado en buses u otro transporte, donde las personas deben usar siempre mascarilla, el segundo es cuando están en el campo, donde el uso de mascarilla debe ser constante. El tercero es cuando van a comer, deben hacerlo en lugares ventilados, con distanciamiento social para no contaminarse, porque explicó, es en esos momento de relajo donde hay mayor probabilidad de contagio y por último al llegar a casa, donde recomendó lavar los zapatos, lavar sus manos y su ropa, y ducharse y así proteger a sus familias y entorno.

El Gobernador de Curicó, Roberto González, destacó el rol que ha cumplido la agricultura familiar en esta época de pandemia y también llamó a los agricultores a continuar trabajando y a extremar las medidas de autocuidado para juntos superar este difícil momento.