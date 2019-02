Crónica 02-02-2019

INDAP MAULE INVITA A POSTULAR A LOS CONCURSOS DE LOS PROGRAMAS DE RIEGO ASOCIATIVO E INTRAPREDIAL

Un llamado a informarse y postular a los concursos de los programas de riego del proceso de Operación Temprana de INDAP, formuló a los pequeños agricultores del Maule el director regional de la institución, Óscar Muñoz.

La autoridad indicó que hasta el 15 de febrero estarán abiertas en las agencias de área INDAP del Maule las postulaciones al Programa de Riego Intrapredial, que permite a los agricultores realizar obras dentro de sus predios de forma individual. Pueden postular proyectos para habilitar pozos y norias; realizar sistemas de riego presurizado, sistemas de elevación mecánica y conducción de aguas; construir tranques y acumuladores; e implementar Sistemas de Captación de Aguas Lluvias (SCALL), entre otros.

El incentivo total por proyecto es de hasta un 90% del costo total bruto, con un tope máximo de $5.000.000 por agricultor.

De igual forma, Muñoz precisó que hasta el 28 de febrero estará abierto el llamado a concurso del Programa de Riego Asociativo de INDAP. Aquí pueden postular organizaciones de usuarios de aguas legalmente constituidas, grupos de usuarios de organizaciones legalmente constituidas, comunidades de aguas no organizadas y grupos de usuarios de comunidades de aguas no organizadas, así como grupos de usuarios propiamente tales. Este concurso permite desarrollar obras de riego extraprediales, orientadas a desarrollar obras de riego y drenaje extraprediales para captación, conducción, almacenamiento, distribución y energización de proyectos de riego, entre otros.

El incentivo que otorga este programa no podrá superar el 90% del costo total bruto, esto es IVA incluido, de las inversiones requeridas, con un monto anual de incentivo de hasta $60.000.000 por proyecto y $6.000.000 por usuario que forma parte del proyecto. El 10% restante debe ser aportado por los agricultores.

Muñoz destacó la importancia de que los agricultores aprovechen estos recursos que el gobierno a través de INDAP dispone para construir y mejorar la infraestructura de riego de la Agricultura Familiar. “Invitamos a los usuarios de INDAP a consultar en su agencia de área sobre los concursos y participar, ya que es una gran oportunidad de mejorar y asegurar el recurso hídrico en sus unidades de negocio”.