Crónica 24-04-2020

INDAP presenta amplio paquete de medidas para apoyar a pequeños agricultores ante la propagación del covid-19 y la sequía



Beneficios económicos, plataformas para comercialización en línea, recursos para riego eficiente y múltiples iniciativas para la prevención, forman parte del amplio set de medidas que dispone INDAP para apoyar a sus más de 160 mil usuarias y usuarios de la agricultura familiar campesina ante las dificultades que provoca la emergencia por el coronavirus (Covid-19) y la escasez hídrica en gran parte de Chile.

La revisión constante de los efectos de estos fenómenos, y la atención dedicada de cientos de funcionarios en el territorio, generaron el paquete de iniciativas que busca la subsistencia de este sector relevante para la permanencia del campo y el abastecimiento de alimentos en las ciudades.

El director nacional de INDAP, Carlos Recondo, destacó que “la agricultura familiar campesina ha seguido trabajando porque es necesario que la producción de alimentos llegue a todos los chilenos. Por eso hoy día lanzamos el conjunto de medidas para ayudar, fomentar y acompañar a la pequeña agricultura (…) Desde el gobierno del Presidente Piñera hay un fuerte compromiso para apoyar a los agricultores que también significa un agradecimiento al esfuerzo que hacen todos los días para entregarle alimentos a todos los chilenos incluso en situaciones difíciles como ésta”.

Entre las acciones que alivian la carga financiera destacan: (A) la postergación automática por 120 días del vencimiento de los créditos tomados en INDAP, que alcanza a casi 30 mil usuarios; (B) la baja en tasas de interés a un 0,5% anual en los créditos reajustables y a 3% anual en los no reajustables, que han aprovechado 3 mil usuarios con renegociaciones y más de 9 mil con nuevos créditos; (C) la flexibilización de requisitos para postular a capital de trabajo que permitirá aportar $4.466 millones a unos 39 mil microproductores Prodesal, un 80% de los usuarios de ese programa.

Ante los estragos por la sequía, INDAP ha dispuesto un total de $ 15.962.096.000 con lo que se beneficiará a más de 5.600 agricultores con proyectos de riego que hagan más eficiente el uso del agua para combatir los problemas de déficit hídrico. Durante 2019 se benefició a más de 5.200 usuarios, financiando 2.056 proyectos de Riego Intrapredial para incorporar 3.282 nuevas hectáreas con riego tecnificado con energías renovables no convencional, además de obras de acumulación, captación y conducción intrapredial. Asimismo, 1.183 usuarios accedieron al Bono Legal de Aguas para poder regularizar sus derechos de agua.

Las emergencias de la naturaleza como lluvias extemporáneas, inundaciones o incendios forestales también se cuentan entre las prioridades de la institución que en 2019 entregó más de $7.600 millones para ir en ayuda de 49.300 pequeños agricultores con fondos de apoyo inmediato para alimentación animal o reconstrucción. Mientras, en lo que va de 2020 se han asignado más de $269 millones que alcanzan hasta ahora a 1.250 usuarios en 5 regiones.

Encontrar alternativas que permitan enfrentar a largo plazo los efectos del cambio climático es otra preocupación. En este sentido, al alero de un Comité de Adaptación al Cambio Climático que se constituyó con académicos expertos en agroclimatología, se organizó una serie de talleres que reunieron a especialistas con más de 700 agricultores, hasta ahora en las regiones en emergencia agrícola, para diagnosticar y buscar opciones de forma conjunta. Además, se promueven nuevas prácticas de adaptación y se implementó una web especial con todo este contenido: INDAP.GOB.CL/CAMBIO-CLIMÁTICO

En el área de la comercialización, y ante la agudización de las dificultades para el acceso a espacios de venta, INDAP ha generado nuevas estrategias como la creación de Mercados Campesinos On Line en las regiones. Además se refuerzan plataformas como la app CampoClick y se amplían convenios como el que facilita el acceso de pequeños agricultores al Mercado Lo Valledor.

Las medidas han sido valoradas por productoras y productores como Fidelina Ugarte, apicultora de Casablanca con una deuda que se postergó automáticamente, quien destacó que “la producción de este año fue mucho menor, así que hay menos dinero y esto nos da un respiro”. Luis Bueno, ganadero de San Javier que recibió recursos para tecnificación del riego, en tanto, resaltó que “esto me va a permitir tener mi propio forraje para el invierno”.

La emergencia por el coronavirus además obligó reforzar las opciones para trámites posibles de realizar en línea y la promoción de los canales de atención telefónica -para evitar riesgos en agricultores y en funcionarios-, y la confección y difusión de manuales especialmente dirigidos a este sector para la prevención del contagio al interior de sus predios.