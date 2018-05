Crónica 22-05-2018

INDAP RECUPERARÁ PRODUCTIVIDAD DE 21 MIL HECTÁREAS AGRÍCOLAS EN LA REGIÓN DE LA ARAUCANÍA

Recursos por más de 3 mil millones de pesos inyectará INDAP, del Ministerio de Agricultura, para recuperar el potencial productivo de los suelos degradados de pequeños agricultores de la Región de La Araucanía.



Con esta millonaria inversión se recuperará la productividad de unas 21 mil hectáreas agrícolas, beneficiando a 3 mil 658 campesinos que postularon- este año- a los concursos del programa de Sistema de Incentivos para la Sustentabilidad Agroambiental de Suelos Agropecuarios, SIRSD-S.



Hasta la comunidad indígena, Ramón Briceño de la comuna de Gorbea, llegó el director nacional de INDAP, Carlos Recondo, junto al seremi de agricultura, René Araneda y el alcalde de la comuna, Guido Siegmund, para dar inicio a la transferencia gradual de los recursos en la región.



La autoridad, junto con entregar incentivos por 21 millones de pesos a productores mapuche, recorrió sus campos para ver el estado de avance de las labores de limpieza, trabajos que permitirán habilitar 33 hectáreas de suelos degradados, que serán destinadas a la siembra de cereales y el desarrollo de la ganadería.

El SIRSDS es un programa muy importante, y en la región supera una inversión de 3 mil millones de pesos. Siempre los recursos son escasos y quisiéramos que sean más, por eso hacemos un llamado a todos los agricultores a utilizar y aprovechar bien estos incentivos porque queremos que La Araucanía sea más productiva, porque esta región tiene enormes potencialidades y oportunidades”, señaló Recondo.



El seremi de Agricultura, René Araneda, destacó que estas inversiones potenciarán el desarrollo del Plan Impulso Araucanía. “El Presidente Piñera nos ha encomendado trabajar fuertemente en este plan, donde uno de los tres pilares fundamentales es el desarrollo rural, que apunta a mejorar la calidad de vida de la pequeña agricultura y las comunidades”.



Para los agricultores tener un suelo fértil es clave para producir más y mejor. Así lo destacó el presidente de la comunidad, Rafael Briceño, quien valoró la presencia de las autoridades: “Para nosotros es muy importante que INDAP y el Ministerio de Agricultura esté preocupado de la Agricultura Campesina. Con los recursos que recibimos comenzamos a trabajar en habilitar estos suelos, porque nuestro desafío es producir las tierras, pero si no tenemos el apoyo del Estado no podemos producir”.



El apoyo a través del SIRSDS consiste en la entrega de incentivos no reembolsables, para cofinanciar prácticas asociadas a la incorporación de fertilizantes fosforados, de elementos químicos esenciales; el establecimiento de una cubierta vegetal en suelos descubiertos o con cobertura deteriorada, empleo de métodos de intervención del suelo como rotación de cultivos orientados a evitar su pérdida y erosión; y la eliminación, limpieza o confinamiento de impedimentos físicos.