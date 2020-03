Crónica 26-03-2020

INDAP reitera que prorrogó en 90 días vencimientos de créditos de pequeños agricultores

Como una manera de aliviar la situación financiera de los pequeños agricultores, usuarios de INDAP, que mantienen créditos vigentes con la institución, este servicio del agro dispuso la medida de prorrogar por 90 días todos los créditos con vencimiento entre el 16 de marzo y el 31 de mayo del 2020.

Oscar Muñoz, director regional de INDAP, explicó que se trata de una medida que se ejecutará de manera automática en todo el país, dispuesta por el Ministro de Agricultura, Antonio Walker y el director nacional de INDAP, Carlos Recondo, y que contribuye a dar un apoyo a los agricultores en momentos en que el país sigue atravesando los efectos de la sequía, a lo que se suma la pandemia de Coronavirus Covid-19, ante lo cual se evita que los usuarios de INDAP tengan que acudir a las oficinas de área a buscar cupones de pago o realizar renegociaciones o prorrogas, según sea el caso.

La autoridad del agro regional, indicó que junto con dar a conocer esta iniciativa en beneficio de los agricultores maulinos, se ha hecho un llamado a todos ellos a no concurrir a las agencias de área, para evitar así poner en riesgo la salud tanto de los agricultores como de los funcionarios.

Al respecto, Muñoz indicó que se hace un llamado a los agricultores a utilizar la vía telefónica, para realizar consultas en las agencias de área o bien la plataforma virtual de INDAP: www.indap.gob.cl/online, y concurrir a las agencias de área solo cuando sea estrictamente necesario.

“Nosotros continuamos trabajando en las distintas agencias de área y la dirección regional, pero hemos privilegiado el sistema de teletrabajo, para proteger a nuestros funcionarios y sus familias de eventuales contagios. No obstante todas nuestras agencias de área están abiertas hasta las 13:00 horas, porque el trabajo de la institución no se detiene. Lo que si hemos suspendido hasta nuevo aviso son las actividades masivas, como ceremonias, seminarios, capacitaciones, días de campo, terrenos y visitas técnicas, esto con el objetivo de cuidar la salud de todos”, indicó Oscar Muñoz.

En el ámbito interno, el director regional de INDAP, precisó que los funcionarios están trabajando con un sistema de turnos, para que algunos se mantengan en sus oficinas de manera presencial y el resto lo haga desde sus hogares, a través de la modalidad del teletrabajo.