Nacional 08-03-2019

Indicación a proyecto que responsabiliza a la banca por fraudes en tarjetas: Víctimas pagarán deducible

El proyecto que responsabiliza a la banca de fraudes en las tarjetas de crédito encendió en debate en el Congreso tras la inclusión de polémicas indicaciones acordadas por el Ministerio de Economía y los integrantes de la Comisión de Economía de la Cámara de Diputados, las que llevaron a que en los pasillos del Parlamento ya se esté hablando de un "Caso medidores 2".

El espíritu de la iniciativa, y como salió de la Comisión de Economía del Senado, busca que los bancos se hagan responsables por cualquier caso de fraude que sufra un consumidor en su tarjeta.

Sin embargo, en la Cámara de Diputados se aprobó una serie de indicaciones con la venia de todos los diputados, apoyados por el Gobierno, las cuales señalan que los consumidores deberían pagar 0,5 Unidades de Fomento (unos 14 mil pesos) como un deducible al ser víctimas de fraude y que se aumenten los plazos para que los bancos respondan por el dinero robado, pasando de tres a siete días.

Pero lo más polémico es que si un banco determina que no hubo fraude, puede quitarle el dinero repuesto al cliente sin necesidad de la sentencia de un tribunal.

Ossandón: Ministerio de Economía no está para defender a los bancos

Ante estos cambios, el impulsor de la iniciativa, senador Manuel José Ossandón (RN), acusó lobby de la industria e hizo un duro emplazamiento al Ministerio de Economía: "La responsabilidad del Ministerio de Economía es velar por el interés público y no por el de los bancos".

"Aquí se hizo un tremendo lobby del Ministerio y lograron que en la Cámara de Diputados cambiaran el proyecto, porque el proyecto que salió del Senado protegía a los clientes de los bancos y esto se ha encargado de que se transforme todo en lo opuesto, un proyecto orientado a perjudicar a los clientes cobrándoles por las fallas de los bancos", criticó el parlamentario.

El parlamentario enfatizó que "es un error de proporciones y yo creo que el Ministerio de Economía no está para defender a los bancos".

Ministro Valente se defiende

El ministro de Economía, José Ramón Valente, recogió el guante, explicando que hubo unanimidad de todos los sectores políticos para aprobar esto en la Comisión de Economía de la Cámara Baja y sosteniendo que el proyecto saliente es beneficioso para los consumidores.

"En la Cámara de Diputados hay diputados que representan al Frente Amplio, que representan al Partido Comunista, a la Democracia Cristiana, a los partidos de Chile Vamos y todos estuvieron de acuerdo en cada uno de los artículos que tiene este proyecto que se va a presentar a votación en la Cámara de Diputados", aseguró.

El secretario de Estado dio cuenta de que "hubo un amplio consenso en el proyecto que, sin dudas, respecto a lo que hay hoy, protege muchísimo a los ciudadanos y el Gobierno del Presidente (Sebastián) Piñera, si hay algo que se ha puesto como meta, es ir en defensa y protección de los consumidores".