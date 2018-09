Nacional 20-09-2018

Indice de Desarrollo Humano: Chile se ubica en el 44 lugar en el mundo y lidera entre países de la región

La oficina del informe mundial de desarrollo humano del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) entregó los resultados actualizados del Índice de Desarrollo Humano (IDH) para 189 países y territorios, en el cual Chile se ubicó en el lugar 44 de la calificación mundial. Según el PNUD, con un valor IDH de 0,843 (en una escala de cero a uno) Chile es parte del grupo de países que muestran un nivel de desarrollo humano muy alto. En América Latina y el Caribe es el primer país, seguido por Argentina (47 en el ranking), Bahamas y Uruguay (54 y 55 en el ranking respectivamente).



Este índice se calcula a partir de un conjunto de indicadores como las tasas de alfabetización, los años de escolaridad, la esperanza de vida al nacer y el ingreso per cápita. Este año los primeros lugares del ranking lo ocupan Noruega, Suiza y Australia. En los últimos lugares aparecen Sudán del Sur, la República Centro Africana y Níger. Aunque en el estudio anterior el país se situaba en el lugar 38, desde el PNUD explicaron que cada año los valores del IDH "se han recalculado a partir de la mejor y más actualizada información disponible para cada país". "Por lo anterior los valores y ranking de IDH publicados en esta actualización estadística mundial no son comparables con versiones anteriores. Las comparaciones válidas son las que se presentan al interior de este documento 2018", explicaron en un comunicado. De todos modos, el PNUD señaló que en los últimos veintisiete años, Chile presenta un alza constante de su Índice de Desarrollo Humano. Entre 1990 y 2015, el valor del IDH de Chile aumentó de 0,701 a 0,843, lo que implica un aumento del 20,2%. Por ejemplo, entre 1990 y 2017 la esperanza de vida al nacer registró un aumento de seis años; los años promedio de escolaridad 2,2 años, y los años esperados de escolaridad 3,5 años. Los desafíos pendientes Sin embargo, en el Indice de Igualdad de Género, el país se sitúa en el lugar 72, por detrás de Uruguay, Barbados, Costa Rica y Cuba en la región. De hecho, la brecha de género en Chile es 2,3 veces la observada en el promedio de los países de muy alto desarrollo humano en el que también está nuestro país. De acuerdo al PNUD, esto se estima una medida de PIB per cápita por sexo, basado en la población económicamente activa, la diferencia salarial entre mujeres y hombres en todos los sectores y la proporción de cada sexo en la población total.