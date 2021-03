Nacional 09-03-2021

INE: Cifra de mujeres que no buscó trabajo por cuidados domésticos saltó 593% durante peak de la pandemia





Durante el peak de la pandemia -en el trimestre móvil mayo-julio de 2020- un total de 1.286.673 personas declararon que la principal razón para no buscar trabajo tuvo que ver con el covi-19. Así lo señaló esta mañana el Instituto Nacional de Estadísticas (INE) a través del boletín estadístico "Género y empleo: impacto de la crisis económica por el Covid-19", el cual se basó en los resultados obtenidos en la Encuesta Nacional de Empleo (ENE).



El estudio, además, reveló que las personas que no buscaron trabajo remunerado por razones de cuidado y quehaceres domésticos registraron un alza en doce meses de 593% en el caso de las mujeres, 172% para ambos sexos. En tanto, en el trimestre octubre-diciembre de 2020 disminuyó la cantidad de personas que declararon no buscar empleo por estas razones, llegando a 343.383 personas. Sin embargo, un 57,4% de quienes continúan declarando esta razón son mujeres. Durante la pandemia, las ramas de actividad económica donde se observa una mayor ocupación femenina fueron las más perjudicadas. "Por lo general, estas ramas se refieren a aquellas que requerían contacto directo con otras personas y, por lo tanto, fueron afectadas por las medidas de confinamiento", apuntó la entidad. Según el INE, los puestos de trabajo de quienes se dedicaban a alojamiento y servicios de comida, comercio y actividades de los hogares en calidad de empleadores, es decir, trabajadoras de casa particular, fueron los que más disminuyeron proporcionalmente. En los meses de la pandemia en los que se presentó el mayor descenso en la tasa de participación laboral (en la fuerza de trabajo), el trimestre móvil abril-junio de 2020 para las mujeres y mayo-julio de 2020 para los hombres, las tasas alcanzaron un 41,2% y 62,7%, respectivamente. De acuerdo con el boletín estadístico, al observar las tasas de ocupación y de participación, la recuperación ha sido muy distinta por sexo. En el trimestre móvil octubre-diciembre de 2020, 4 de cada 10 mujeres en edad de trabajar estaban ocupadas, mientras que para los hombres las cifras fueron 6 de cada 10. En el mismo trimestre, 33,9% de las mujeres declaró como razón principal para no participar en el mercado laboral, razones familiares permanentes, es decir, tener que realizar trabajo doméstico y de cuidados no remunerados en sus hogares. En cambio, para los hombres la principal razón es estar estudiando, con un 38,4%. Además, un 1,7% de los hombres que no buscan trabajo lo hacen por razones familiares permanentes.