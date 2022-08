Política 09-08-2022

INE publica IPC de julio que aumentó 1,4% respecto al mes anterior



En julio de 2022, el Índice de Precios al Consumidor (IPC) anotó un aumento mensual de 1,4%, acumulando alzas de 8,5% en lo que va del año y 13,1% a doce meses. Según publicó ayer el Instituto Nacional de Estadísticas, INE.

Diez de las doce divisiones que conforman la canasta del IPC aportaron incidencias positivas en la variación mensual del índice, una presentó incidencia negativa y una registró nula incidencia.

Entre las divisiones con aumentos en sus precios destacó transporte (3,4%), con 0,492 puntos porcentuales (pp.) y alimentos y bebidas no alcohólicas (1,9%), con 0,393pp. Las

restantes divisiones que influyeron positivamente contribuyeron con 0,568pp., en conjunto.

A su vez, la división que consignó una baja mensual en sus precios fue la de vestuario y calzado (-2,7%), que incidió -0,079pp.

En cuanto a los alimentos y bebidas no alcohólicas, que consignó alzas mensuales en diez de sus once clases. La más importante fue carnes (3,1%) que aportó 0,155pp., seguida de frutas (5,1%), con 0,053pp. De los 76 productos que componen la división, 58

consignaron alzas en sus precios, destacando carne de vacuno (3,2%), con una incidencia de 0,075pp., seguido de plátano (30,4%), con 0,050pp. Los restantes productos con contribuciones positivas acumularon 0,376pp.