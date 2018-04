Nacional 11-04-2018

Inédita cita entre CUT y ramas de la CPC: "Es la mejor señal que le podemos dar al país"

Una reunión histórica y que "sobrepasó lo protocolar" fue la que tuvo esta mañana la presidenta de la CUT, Bárbara Figueroa, con el presidente de la CPC, Alfonso Swett, y todos los líderes de las ramas empresariales de la confederación, en la sede de la multisindical. Así, tras dos horas de conversación y una junta catalogada de "inédita", Figueroa señaló que "es una tremenda señal la que hoy ha dado el mundo de la CPC al venir a la casa de los trabajadores para retomar un diálogo fluido". Se trata de la primera vez en 11 años que un líder empresarial llega hasta la sede de Alameda. "Creo que es la mejor señal que le podemos dar al país y estamos muy contentos como CUT", dijo y agregó que el crecimiento económico es importante, pero que también lo es el que llegue a todos los chilenos. "Hemos podido concordar partiendo en los desafíos país, partiendo por un principio básico y fundamental: Somos actores incumbentes en los debates del mundo del trabajo, pero también somos actores permanentes en el desafío de que Chile sea un país con un crecimiento inclusivo (...) y en eso nuestro rol es clave para poder avanzar", destacó Figueroa. "Las democracias modernas no sólo se sostienen sobre las bases de los procesos electorales, requieren también la participación de los actores sociales y creo que en ese tránsito es importante que tengamos un diálogo fluido con los puntos de encuentro y también con las legítimas diferencias que tenemos con el mundo empresarial", recalcó la presidenta de la Central Unitaria de Trabajadores. Por su parte, el presidente de la Confederación de la Producción y del Comercio agradeció la "grata y cálida acogida" y explicó que la razón por la que las ramas de la CPC decidieron reunirse con la CUT es para "construir confianza". "La sociedad nos está pidiendo que nos ocupemos, no solamente que hablemos", recalcó Swett y declaró que no quiere un futuro con "versus", sino que con "empresas y trabajadores".