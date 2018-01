Nacional 30-01-2018

Inédito acuerdo: Gobierno y Generadoras ponen punto final al desarrollo de nuevas centrales a carbón

Un punto final al carbón fue el que el Ministerio de Energía y la Asociación de Generadoras de Chile puso este lunes. Lo anterior, luego de que se comprometieron a no iniciar nuevos desarrollos de proyectos -de carbón- que no cuenten con sistemas de captura y almacenamiento de carbono u otras tecnologías equivalentes a partir de hoy. Así, el Gobierno junto a las empresas AES Gener, Colbún, Enel y Engie, concordaron también en la creación de un grupo de trabajo para que analice, en el contexto de los objetivos de la Política Energética 2050, "los elementos tecnológicos, ambientales, sociales, económicos, de seguridad y de suficiencia de cada planta y del sistema eléctrico en su conjunto". Lo anterior, según el acuerdo, "permitirá establecer un cronograma y las condiciones para el cese programado y gradual de la operación de centrales a carbón que no cuenten con sistemas de captura y almacenamiento de carbono y otras tecnologías equivalentes". Frente al inédito acuerdo, el ministro de Energía, Andrés Rebolledo, señaló que "a nosotros nos parece una muy buena noticia para el sector desde el punto de vista de seguir construyendo un sistema de generación eléctrica más sustentable, que es coherente con lo que hemos estado haciendo este año". Así, en una actividad de la Superintendencia de Medio Ambiente, recalcó que los términos del acuerdo deberán definirse en la mesa de trabajo que liderará el ministerio. Además, agregó también que los plazos "dependerán de cuáles sean los instrumentos que se determinen y se acuerden para efecto de este cierre progresivo en el tiempo. Estamos hablando que cada una de las empresas tienen compromisos también económicos". "Hay plantas que son mucho más antiguas que otras, y son todos esos los elementos que formarán parte de este grupo de trabajo, y en ese contexto se determinarán cuáles serán los instrumentos que le darán forma a este acuerdo", enfatizó. Según Rebolledo, el inicio de este plan del desmantelamiento de algunas de las plantas con base a carbón podría comenzar en 2030, siendo 2050 una fecha límite para el fin de la generación energética de este tipo. "Creo que, según lo que se desprende de la mirada de cada una de las empresas, que el umbral 2050 es el final, que tiene que ver con la política energética, y desde el punto de vista de los que hoy existe en el parque termoeléctrico a carbón en nuestro país, en torno al año 2030 al 2050 parecen fechas razonables, pero se tiene que determinar en la mesa de trabajo", explicó.