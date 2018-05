Opinión 04-05-2018

Inés Enríquez Frödden, la primera diputada de Chile

A veces vale la pena aprovechar estas líneas para explicar al lector lo que significa escribir estos artículos solo con una motivación intelectual y con el ánimo de entretener e informar a la población ya que son escritos sin fines de lucro. Es cierto que actualmente esta información que semanalmente entrego hoy se puede encontrar fácilmente por internet, pero de ahí a llegar a pensar que uno solo “plagia” el trabajo ajeno o que “corta o pega” de un texto escrito por otros es sin duda una muy mala práctica de gente conflictiva que se cree dueña de la verdad, le teme al recambio o no tiene la capacidad de averiguar por sus propios medios como personalmente uno realiza su trabajo. Reconozco humildemente el trabajo de otros y si esos otros no aceptan este reconocimiento no es mi problema ni tampoco motivo de preocupación (créanlo no dejaré de comer por que a algunos no les gusta lo que escribo) Yo no voy por la vida descalificando o menospreciando a los demás ni menos a gente que no conozco, tampoco me interesa hablar mal de nadie por este medio, prefiero decir las cosas a la cara ya que esos principios valóricos de decencia son los que me enseñaron en mi familia. Por último, (y esta será la primera y última vez que me referiré a este tema bastante básico y mediocre por lo demás) no soy de los que al escribir un texto invente o ensalce “historias” irrelevantes sin fuentes bibliográficas que me respalden, siempre al escribir sobre un tema me atengo a diferentes documentos los cuales me dan credibilidad a las diversas investigaciones que entrego a la comunidad y del cual no tengo ningún problema en dárselos a quien se me acerque a preguntármelo personalmente en vez de mandar “recaditos” por los medios, “cartas al director” o “pildoritas” por terceros, a mí no me interesa la “chimuchina”.

Esta semana hablaré sobre la primera mujer diputada de la historia de chile la cual es desconocida por muchos. Su nombre era Inés Leonor Enríquez Frödden, nacida en Concepción el 11 de noviembre de 1913. Hija de Marco Enríquez Henríquez y Rosalba Frödden, fue tía de Miguel Henríquez (fundador del MIR) y del eterno candidato presidencial Marco Enríquez-Ominami.

Miembro de una familia acomoda estudio en el Concepción College. En 1938 se tituló de abogada de la Universidad de Concepción. Junto con ejercer su profesión, se desempeñó como profesora de Economía Política en la Escuela de Servicio Social de la Universidad de Concepción.

Siendo aún estudiante universitaria militó en el Partido Radical en donde fue presidenta de diferentes organismos como el Centro Femenino Radical, el Consejo Nacional de Organización Femenina y fundó un hogar femenino en Concepción. En 1954 fundó junto a Corina Vargas y según las ideas de Amada Labarca (ya hablaremos de ella) la Asociación de Mujeres Universitarias.

A partir de 1940 trabajó en la Intendencia de Concepción como abogado, Intendenta interina y en 1950 como Intendenta titular debiendo muchas veces ser mediadora en distintas huelgas de los mineros del carbón.

Al fallecer el diputado Ángel Muñoz García, en marzo de 1951 salió electa en una elección parlamentaria complementaria por la 17° agrupación departamental Concepción, Talcahuano, Tomé, Yumbel y Coronel (periodo parlamentario 1949-1953). El 24 de abril de ese año asumió la “gentil diputada” (así la trataba la prensa de la época) transformándose en la primera mujer en ocupar este cargo en la historia de nuestro país. En este primer periodo parlamentario fue reemplazante en la Comisión Permanente de Defensa Nacional y en la de Trabajo y Legislación Social.

A partir de 1957 y hasta 1969 será electa nuevamente como diputada, pero ahora por la 22° Agrupación Departamental, esta vez por Valdivia, La Unión y Rio Bueno. En su primer periodo parlamentario (1957-1961) integró la Comisión Permanente de Relaciones Exteriores y la Comisión Especial sobre Problemas de la Vagancia Infantil. También le tocó en esta oportunidad hacerse cargo en su distrito de las consecuencias del terrible terremoto que afectó Valdivia en 1960 y de presentar diferentes proyectos de ley sobre empleadas particulares, adultos analfabetos, asignación familia y uno muy polémico sobre el divorcio, el cual nunca se votó. En este periodo parlamentario fue gestora de diferentes modificaciones al Código Penal y al Código del Trabajo, en defensa de los derechos de la mujer y la protección de la maternidad.

La periodista María Angélica Blanco, quien la conoció en esta época señaló: “Ella fue un ícono, no sólo en la historia de Concepción, sino que de Chile, tenía una voz de mando increíble, se imponía por su presencia, me contaba anécdotas de cuando era intendenta y había emergencias. Si había una inundación ella se montaba a caballo y salía con los carabineros a patrullar los sectores afectados cerca del río Bío Bío" y agrega “Enríquez siempre abogó por leyes en beneficio de las mujeres, para que tuvieran mayor flexibilidad en el trabajo, mejores remuneraciones, mejor atención en salud, que se bebiera leche en consultorios de forma gratuita, entre otras luchas. Creo que sería un homenaje a su memoria, por su grandeza y por el sendero que abrió para muchas mujeres que después han ocupado cargos y se les han abierto espacios de poder".

En 1969 la facción anticomunista del Partido Radical, frente a un posible triunfo de Salvador Allende, forma el partido Demócrata Radical en donde Inés Enríquez fue la vicepresidenta. En esa época se le criticó mucho por su medida a la cual ella reaccionó enfática señalando: “soy radical y morire radical”

Inés Enríquez Frödden falleció el 15 de agosto de 1998 en Santiago, estuvo casada con Jorge Sáez, con quien tuvo un hijo, fallecido en 1977. Ante su separación, su matrimonio fue anulado



(Francisco Javier Vergara

Profesor de Historia y Geografía, Magister en Ciencias Sociales)