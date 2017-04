Nacional 04-04-2017

Inesperada revelación de Susana Palominos: "Tengo un acuerdo para que me hagan eutanasia"

La ex conductora de televisión aseguró a "Mucho Gusto" que teme quedar postrada. Sin embargo, aclaró posteriormente que con su declaración quiso decir que no quiere que la "conecten".

La ex conductora de televisión se refirió a su miedo a la muerte, luego de recordar a sus dos ex maridos, quienes fallecieron hace décadas. Según explicó, este acuerdo se debe especialmente a su temor a ser una carga para sus hijos y su actual esposo, en el caso de que quede postrada en cama. "Lo que le tengo (miedo) es a la invalidez, esa cuestión me mata", aseguró Palominos en el segmento "Un viaje al pasado". "El no tener capacidad", añadió. "Tengo un acuerdo que es preferible. Prefiero la eutanasia. Mis hijos no lo saben, ahora sabrán", agregó, explicando que su decisión no es por una invalidez física, sino que de algo que va más allá: "No me gustaría estar postrada, esa es la verdad. Puede que sea un poco egoísta y que llegado el momento no lo haga, de que tenga miedo". Eso sí, Palominos se retractó con un llamado telefónico y aclaró que su decisión no es una eutanasia, sino que "prefiero que no me conecten, poder morir tranquila y que me puedan ayudar. A eso me refiero". Esta entrevista se dio en el contexto que este lunes fue el debut de Daniel Sagües como director del matinal "Mucho Gusto". El recordado responsable de "Pase lo que pase" fue uno de los realizadores emblemáticos de TVN, que tras 21 años de trabajo fue desvinculado en 2013 del canal estatal.