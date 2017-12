Deporte 28-12-2017

Infantiles: AFAL ya tiene a los Súper Campeones

Vibrante última fecha se disputó en Vara Gruesa

Una jornada apasionante, no apta para cardíacos fue la que se vivió el pasado fin de semana en la cancha del Club Deportivo Vara Gruesa, organizador de esta inédita liguilla para buscar a los mejores del año. Hubo un buen marco de público que disfrutó y apoyó a las instituciones que buscaban alcanzar la gloria en una competencia muy reñida.

En esta materia es preciso resaltar el trabajo que realizan las escuelas de fútbol que le han dado sin duda un tremendo nivel al campeonato y éxitos a la Asociación Linares de Fútbol Amateur, tanto los Toritos como Academia San Ambrosio aportan con la formación de jugadores que llegan a integrar las selecciones. En este año ha sido también importante el trabajo formativo con que llegan los jugadores que integran la selección sub 15, que se prepara para el nacional. Estos jóvenes traen una base sólida gracias a los conocimientos que han adquirido de los profesores que llevan años formando trabajando con estos chicos. La otra parte la pone el técnico Albert Chacón , quien también ha realizado un proceso formativo puesto que algunos de los seleccionados sub 15 tendrán en su cuerpo la oportunidad de estar presentes en un segundo torneo a nivel nacional a realizarse en la ciudad de Arica, el próximo mes .

Volviendo a la jornada final de la liguilla, el presidente de Vara Gruesa, Mario Constanzo, realizó un análisis de lo fueron estas dos jornadas del fútbol infantil: “creo que fue una experiencia bonita que debutaba en esta asociación, en lo económico nos fue muy bien, quedamos con números azules. Resaltar el trabajo que realizaron todas las instituciones con sus niños y los padres. Fue cien por ciento positivo. Hay cosas que tenemos que mejorar, pero nos quedamos con lo positivo de haber tenido una verdadera fiesta de los niños en nuestro recinto deportivo”.

El presidente de AFAL, Octavio Fuentes, felicitó la organización que estuvo a cargo del Club Deportivo Vara Gruesa: “todos los asistentes a la reunión felicitaron a la institución que fue el anfitrión porque se cumplió con el objetivo, además era la primera vez que la AFAL, realizaba este mini torneo donde clasificaron los 4 mejores de las series para definir el título. Ahora viene la otra liguilla de las series adultas que se va realizar en la cancha de San Luis y a la cual ya tienen sus pasajes listos los equipos de en serie 50 años : Colbún , Panimávida , Alianza y Estudiantil; en 45, Estudiantil , Vara Gruesa, Unión San Luis y Livinstonge ; en 35 , Unión San Luis, Unión Colbún , Juventud Católica y Livingstone ; Serie de Honor , Estudiantil, Unión Colbun , Livingstone y Panimávida . El próximo miércoles 3 de enero se entregará la programación de la liguilla”.

LOS SÚPER CAMPEONES INFANTILES

Cachorritos

Campeón: Los Toritos

Vice Campeón: Diablos Rojos

Tercer Lugar: Academia San Ambrosio

Cuarto Lugar: Unión San Luis

Penecas

Campeón: Los Toritos

Vice Campeón: Academia San Ambrosio

Tercer Lugar: Panimávida

Cuarto Lugar: Estudiantil

Segunda Serie

Campeón: Unión Yungay

Vice Campeón: Los Toritos

Tercer Lugar: Panimávida

Cuarto Lugar: Colbún

Primera Serie

Campeón: Unión Colbún

Vice Campeón: Academia San Ambrosio

Tercer Lugar: Panimávida

Cuarto Lugar: Badilla

Gerardo Domínguez

Redactor Deportivo