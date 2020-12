Social 16-12-2020

Infectólogos llaman a la cautela por proceso de vacunación en Chile: Será un proceso lento y limitado



Algunos infectólogos llamaron a la cautela por el proceso de vacunación contra el Covid-19 en nuestro país, haciendo especial énfasis en que este será un proceso lento y con un suministro muy limitado en el inicio.



Jeannette Dabanch, infectóloga de la Universidad de Chile y presidenta del Comité Asesor en Vacunas e Inmunizaciones (CAVI), conversó con Cooperativa y planteó que "la priorización es una de las tareas más difíciles, efectivamente el suministro va a ser muy limitado. Se entiende que la respuesta sigue necesitando que el sistema sanitario funcione y de ahí que, prácticamente en todo el mundo, se esté priorizando y partiendo por el personal sanitario como un inicio en las campañas de vacunación.



"Probablemente dentro del personal sanitario, dependiendo de las dosis que lleguen, también va a tener que hacerse una priorización de quienes van a vacunarse primero", agregó la experta. El infectólogo Miguel O´ryan en tanto aseguró en Cooperativa que el proceso " es una buena noticia, pero no va a ser masivo... Va a ser lento. Para llegar a cubrir la población necesaria para empezar a controlar este virus será durante todo el año 2021,no podemos bajar la guardia".



"En la expectativa que van a ir llegando las vacunas, bienvenido sea, vamos a empezar a vacunar, pero todavía va a quedar mucho camino para que nos protejamos cada uno, para no infectarnos antes de ser vacunados", agregó el médico.



SINOVAC SE ACERCA A CHILE



Desde el Gobierno están intentando asegurar una segunda vacuna para nuestro país, en particular la china del laboratorio Sinovac.



El Presidente Sebastián Piñera se contactó con el mandatario de China Xi Jinping, encuentro que fue detallado por el ministro de Relaciones Exteriores, Andrés Allamand.



"También abordaron con la confidencialidad del caso esa, esa materia. En definitiva, ambos mandatarios coincidieron en que ambos países tienen que tomar todas las medidas para que en definitiva, esa vacuna esté disponible lo antes posible, cumpliendo con los trámites que tienen que ver con el origen y con os trámites que tienen que ver con la aprobación, señaló el canciller.