Crónica 31-03-2019

INFOR Biobío potencia actividades de innovación forestal regional e internacional

- Desde la ejecución de proyectos estratégicos hasta la participación en seminarios de investigación, han marcado la pauta de la institución durante el año.



Una nutrida agenda de actividades sostenidas en el tiempo tendientes al mejoramiento en el cultivo de especies nativas y exóticas en la Región del Maule y prestar asesoría y colaboración a otras instituciones y organismos relacionados con el área forestal en Chile, potenciando el trabajo en terreno y laboratorio, viene ejecutando el Instituto Forestal (INFOR) sede Biobío.



En ese contexto, en el marco del proyecto Fondo de innovación para la Competitividad FIC “Uso y gestión eficiente del agua y nutrientes para la producción de plantas nativas y exóticas en viveros forestales de la Región del Maule”, financiado por el Gobierno Regional y ejecutado por INFOR, el equipo técnico de INFOR participó durante los últimos meses de instancias de difusión y transferencia, dando a conocer tanto a la comunidad nacional e internacional del quehacer de este proyecto.



Por otra parte, durante la Feria de Innovación y Emprendimiento FINEM que tuvo lugar en la Plaza de Armas de Talca, el pasado 10 y 11 de octubre, con más de 100 stand, la institución dio a conocer a la ciudadanía, los objetivos y actividades ejecutadas por el proyecto FIC “Diseño de la Estrategia Regional de Innovación de la Región del Maule”.



Durante los días de la feria, el público asistente tuvo la oportunidad de conversar con los investigadores sobre el proyecto, consultar sus dudas y plantear diversas inquietudes sobre el uso y gestión del agua y nutrientes. Junto con ello, los investigadores fueron invitados a participar del lanzamiento del proyecto que se efectuó en las dependencias del Gobierno Regional del Maule.



En el marco de las actividades de difusión del proyecto, las visitas de acompañamiento y asistencia técnica realizadas a los viveros beneficiarios se retomarán a partir de noviembre, mientras que en diciembre, en distintos puntos de la Región, tales como Villa Alegre, Sagrada Familia y Constitución, se realizará un Curso Práctico de Riego en viveros forestales, donde se reforzarán los conceptos claves de manejo de riego, apuntando siempre a un uso y gestión eficiente del agua y nutrientes.



Continuando con los puntos de la agenda trazada por INFOR, entre los días 9 y 13 de septiembre el investigador y director de proyecto Eduardo Cartes participó en la Conferencia IUFRO de extensión e intercambio de conocimiento, que tuvo lugar en la ciudad de Christchurch, Nueva Zelanda. Allí, se discutió la importancia de comprometer a las comunidades locales y actores sociales, para aumentar exitosamente la adopción de nuevas tecnologías.



En la ocasión, Cartes expuso la presentación “Efficient use and management of water and nutrients for forestry nurseries in Chile”, donde planteó la problemática en la producción de plantas de pequeños y medianos viveros, al no poseer el conocimiento apropiado para una producción eficiente y el escaso uso de tecnología para mejorar la eficiencia.



En dicha conferencia, participaron cerca de 30 investigadores y profesionales de diferentes instituciones internacionales, cuyos objetivos se centran en realizar transferencia tecnológica a pequeños y medianos propietarios del sector forestal, siendo Chile un país que ha avanzado en estos temas, gracias a iniciativas que buscan mejorar el acceso a la innovación y adopción tecnológica en pequeños y medianos propietarios del sector forestal.