Crónica 28-12-2018

INFOR dicta cursos de manejo de riego en viveros en la región del Maule

Iniciativa capacita a viveristas en alternativas sencillas y prácticas para optimizar el uso eficiente del recurso hídrico.

En el marco del proyecto FIC “Uso y gestión eficiente del agua y nutrientes para la producción de plantas nativas y exóticas en viveros forestales de la Región del Maule” financiado por el Gobierno Regional y ejecutado por el Instituto Forestal (INFOR), organismo adscrito al Ministerio de Agricultura, se realizó el séptimo curso de manejo de riego en vivero, realizado en diciembre en Constitución, Sagrada Familia y Villa Alegre, respectivamente.

En dichas capacitaciones, viveristas beneficiarios del proyecto, personal de CONAF, empresas, estudiantes y profesores de liceos, entre otros, tuvieron la oportunidad de discutir y analizar de manera práctica, las mejores alternativas para establecer un riego eficiente en vivero. Para ello, los asistentes pudieron monitorear la uniformidad del riego e incluso calcular el gasto de agua de las unidades demostrativas instaladas en los tres viveros asociados, unidades que tienen el propósito de guiar al viverista en el “aprender haciendo”.

Al respecto, el director del proyecto de INFOR, Eduardo Cartes, recalcó la importancia del monitoreo en vivero, siendo las mediciones relacionadas al agua, un aspecto relevante a considerar a la hora de mejorar la eficiencia. “Aquello que no se mide, es difícilmente mejorable” señaló, al tiempo que explicó que “los asistentes fueron instruidos en alternativas que les permitirían de manera sencilla, económica y práctica monitorear el riego en sus viveros”.

Dado que el agua, es un bien escaso, un elemento importante en la producción de plantas es su adecuado manejo, lo que es clave en cada una de las fases de crecimiento. En ese contexto, Cartes añadió que “un correcto uso de ella, le proveerá al viverista, no tan sólo, un ahorro en el gasto de agua y energía utilizada en la producción actual, sino también, una planta de mejor calidad”.

Por su parte, el encargado de Viveros Agromen, Diego Musiet manifestó que, en su caso, el desafío para viveros de menor tamaño consiste en “ir buscando metodologías para replicar lo entregado en el marco teórico de la clase. Lo que nos dicen acá, está comprobado científicamente y, ante nuestros ojos, los números no mienten”.

Musiet agregó que “con el buen manejo de agua y sistema de fertilización adecuado, está la diferencia entre una planta de buena calidad y una de mala calidad”.

En esa línea, el equipo de investigadores del proyecto de INFOR, se ha propuesto mostrar a los viveristas e interesados, cómo mejorar la eficiencia en el uso y gestión del agua y nutrientes, siendo los cursos prácticos una parte fundamental en esta tarea.

“El curso me pareció bien preparado e interesante, refresca los conocimientos, me gustó la dinámica y conocer gente que trabaja en el tema. Espero, poder participar de los cursos que vienen” puntualizó el académico jubilado, José Antonio Valdivieso.



Se espera, en el mes de enero del año 2019, continuar con la serie de capacitaciones comprometidas por el proyecto en la Región del Maule, siendo el manejo de la fertilización el próximo curso a abordar en las mismas ciudades, para dar continuidad a lo aprendido.