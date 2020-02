Crónica 01-02-2020

INFOR entregó herramientas para contención y post control de incendios forestales a comunidades del Achibueno



Un moderno Kit de Herramientas de Control de Incendios Forestales, consistente en bombas de espalda, rastrillos McLeod, hachas de punta y corte, y pulaskis, entre otras, fue entregada por la oficina del Maule del Instituto Forestal (INFOR) – organismo adscrito al Ministerio de Agricultura- a ocho comunidades del Achibueno.



La donación se realizó en el marco de la Mesa Forestal efectuada en la Gobernación de Linares, oportunidad en la que representantes de las localidades de El Culmen, Los Mogotes, Vega de Salas, Vega del Molino, Pejerrey, Montecillos, Los Hualles y Juan Amigo recibieron, de manera simbólica, dichas herramientas.



Según indicó el encargado regional de INFOR, Víctor Barrera, “hacía tiempo que las Juntas de Vecinos nos habían comentado de lo expuestos que se sentían cuando se iniciaban algunos focos de incendios en la precordillera. Nuestra institución, gracias al apoyo del Gobierno Regional, decidió dar el paso y apoyar a las comunidades más alejadas con equipos para contener la fase inicial y de liquidación de incendios”.



“Las herramientas, incluso, permitirá a las comunidades generar acciones preventivas como cortafuegos para asegurar sus propias viviendas”, agregó, enfatizando en que para su uso se gestionarán instancias de capacitación con Bomberos y de la Corporación Nacional Forestal (CONAF)



Al respecto, el director regional de CONAF, Marcelo Mena -quien estuvo presente en la actividad- valoró el aporte de INFOR a las comunidades del Achibueno, dejando en claro que las herramientas servirán exclusivamente para fase de contención y post control del siniestro, y no para combatirlo a gran escala.



“Es bueno que ellos tengan estos equipos y que antes de usarlos tengan la debida inducción. Las herramientas- precisó- no facultan a los vecinos para combatir los incendios, sino para ayudar a manejar pequeños focos a la espera que lleguen nuestros reservistas, que son los profesionales competentes”.



También hubo una positiva evaluación del aporte de INFOR a las comunidades, de parte del Consejero Regional del Maule, Rodrigo Hermosilla. “Es digno de destacar esta donación, pues insta a los residentes de la precordillera a colaborar con el accionar de las instituciones que, de manera profesional, combaten el fuego. Es bueno que, a través de estas acciones las Juntas de Vecinos se organicen y actúen en el cuidado de su entorno”, aseguró el Core maulino.



Agrego que, “es vital hacer también un llamado a los visitantes y, especialmente, quienes se quedan en el Achibueno, para que sean responsables en sus acciones, evitando que se originen focos de fuego, de manera que los vecinos del sector nunca tengan que ocupar las herramientas que les fueron donadas”.



En representación de las comunidades beneficiadas con la entrega del equipamiento, el presidente de la Junta de Vecinos de los Hualles, Simón Imbarack, agradeció el aporte de INFOR al manejo de los focos iniciales de incendios que amenazan a las comunidades del Achibueno en este periodo.



“Es muy importante el apoyo del Instituto Forestal porque hemos tenido un alto registro de siniestros forestales en la precordillera y, a veces, cuando están iniciándose, no teníamos forma de poder combatirlos”, dijo.



“Ahora – puntualizó- tenemos equipos para poder, al menos, contener el avance de las llamas a espera que lleguen las instituciones competentes para controlarlos. Eso nos da mucha tranquilidad”.