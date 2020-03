Social 18-03-2020

INFOR inaugura Punto Verde permanente en la Precordillera de Linares



Campañas de reciclaje desarrolladas durante el periodo estival 2019-2020, lograron recolectar más de 1 tonelada de desechos inorgánicos desde el Achibueno.



El Instituto Forestal (INFOR) Maule - institución adscrita al Ministerio de Agricultura- levantó un nuevo e importante hito para proteger la precordillera de Linares y, especialmente el Río Achibueno, de agentes contaminantes no orgánicos.



Se trata de un Punto Verde permanente, que permitirá a vecinos, visitantes y turistas de Pejerrey depositar ordenadamente sus desechos no orgánicos de carácter reciclables, tales como botellas de vidrios y plástico, papeles, cartones y latas de aluminio.



El encargado de INFOR Maule, Víctor Barrera, se mostró satisfecho con la instalación de este hito ubicado frente al Punto de Información Turística de Pejerrey, principalmente porque generará cambios de hábitos en favor de la protección y conservación ambiental del Achibueno.



“Nos llena de felicidad levantar el primer Punto Verde en la precordillera de Linares que trabajará de forma permanente en favor del reciclaje. Estas son acciones concretas en favor de la protección del Achibueno. Tan concretas como las 25 mil botellas plásticas, las 5 mil de vidrio y las más de 4 mil de latas de aluminio que hemos reciclado en las campañas previas a la instalación de este punto financiado por el Gobierno Regional”, aseguró Barrera.



Por su parte, el representante de la Fundación Juntos por un Cambio, Jesús Yáñez, destacó que "más que felices por nosotros, estamos contentos por los niños que vinieron a la inauguración y por los que vendrán durante el año. Son ellos los que generarán el cambio de hábito, la nueva cultura ecológica, que garantizará que el Achibueno o cualquier otro lugar de la precordillera de Linares esté libre de contaminación".



En la inauguración también estuvo presente el director de la Escuela Rural "Jorge Herrera Guzmán" de Pejerrey, profesor Carlos Bravo, quien recordó que "hace dos años que estamos trabajando con INFOR en la educación ambiental de nuestros niños, por lo que la cultura del reciclaje ya es parte de su vida diaria. Para ellos este Punto Verde será una posibilidad de ver sus caminos más limpios, e incluso de evitar que sus espacios se vean degradados por la explotación de los recursos con los que se elaboran estos plásticos, vidrios y latas de aluminio".



Finalmente, el representante de la Junta de Vecinos de Pejerrey, Luis Cerda, sentenció que hacía años que su comunidad esperaba un punto ecológico. “Necesitábamos urgente un lugar donde llevar los desechos, porque muchas veces nosotros, los vecinos del sector, no sabíamos dónde depositarlos. Con estas acciones las mismas personas nos dicen que el Achibueno se ve más limpio que en otras temporadas", concluyó