Social 27-03-2020

Información relevante para los beneficiarios de FONASA

En la Red Pública de Salud, COSTO CERO, no importando el tramo.

- Para los beneficiarios que tienen indicación médica para hacerse el examen, el test es gratuito, independiente del tramo al cual pertenezcan.



En establecimientos privados EN CONVENIO con Fonasa: copago de $12.500.

- Si un beneficiario de los tramos B, C o D se realiza el test en Modalidad Libre Elección; es decir, con prestadores privados que tienen convenio con Fonasa, puede adquirir un bono con un copago de $12.500. Esto significa que pagará de su bolsillo $12.500.



En establecimientos privados SIN convenio con Fonasa.

- Si la persona opta por hacer su test en un establecimiento sin convenio con Fonasa, deberá pagar el valor total del examen, $25.000 y no tendrá reembolso, pues no está en convenio con Fonasa.



Importante:

Los test en la red pública de salud se refieren a los efectuados en hospitales o centros públicos de la red. El ISP (Instituto de Salud Pública) no realiza test, su labor es sólo confirmar los casos que le envían los establecimientos de salud.