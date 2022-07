Nacional 20-07-2022

Informe de deudores del CAE: Expertos plantean dudas en las cifras y piden transparentar metodología



El Ministerio de Educación (Mineduc) presentó este martes el primer informe de caracterización socioeconómica de las y los deudores del Crédito con Aval del Estado (CAE), herramienta que busca "ser un acto de transparencia a la ciudadanía y contribuir a hacer mejores políticas públicas", según expresó la subsecretaria de Educación Superior, Verónica Figueroa.



Esto, porque tal como lo había adelantado el titular de la cartera, Marco Ávila, caracterizar a los deudores del CAE es importante para avanzar en la promesa de condonar la deuda de la educación universitaria así como también al diseño de un nuevo Sistema de Educación Superior. "Este primer informe nos señala, por ejemplo, que la mayoría de ellos no son personas millonarias como se ha querido instalar muchas veces y que casi por voluntad no quisieran cumplir con su responsabilidad frente a los bancos; y aquí hay una promesa que no se cumplió, asociada a la movilidad social, porque el crédito se enmarca en un subsistema de educación superior que ha estado desregulado", planteó. En esa línea, Ávila agregó que "todas estas variables deben incorporarse en esta solución que nosotros creemos que es no un perdonazo, sino que es un ejercicio de justicia y reparación, ese es el marco que va a ser presentado el 2023".