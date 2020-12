Crónica 26-12-2020

Informe ICovid: Ocupación de camas está en nivel crítico

El equipo ICovid Chile, iniciativa liderada por la Universidad de Chile, la Pontificia Universidad Católica de Chile y la Universidad de Concepción, presentó este jueves su informe número 20, documento donde alerta de un aumento sostenido de casos nuevos desde noviembre.



En esta línea, el reporte sostiene que en la última semana "se registraron entre 1.816 y 1.958 casos nuevos diarios, mientras que la semana del 15 de noviembre se registraron entre 1.336 y 1.398 casos nuevos diarios, que ya era un nivel alto de contagio. Esto equivale a un aumento de casi un 40% de casos".



Precisó que "casi todas las regiones tienen un nivel de transmisión preocupante a excepción de la Región de Magallanes, que ha disminuido su número de reproducción durante la última semana. No se observa un cambio significativo en la transmisión en comparación a la semana anterior para ninguna región".



Respecto a la positividad, se mantiene estable en torno al 5 por ciento a nivel nacional, encontrándose las regiones de Biobío, La Araucanía y Los Lagos "en una situación preocupante, manteniendo una positividad en torno al 10% (8,9%, 10,0% y 9,8%, respectivamente)".



"Tarapacá y Maule aumentaron su positividad desde la semana anterior desde 6,0% a 8,0% y de 6,8% a 7,7%, respectivamente", agrega.



OCUPACIÓN DE CAMAS EN NIVEL CRÍTICO

En tanto, la ocupación de camas a nivel nacional "se mantiene esta semana en niveles considerados críticos (en torno a 85%), con variaciones importantes entre regiones", sin embargo, la proporción de uso de camas UCI por pacientes Covid-19 a nivel nacional es de un 29,5 por ciento "mostrando una leve baja respecto a semanas anteriores".



El investigador en salud pública y académico de la Escuela de Gobierno de la Pontificia Universidad Católica de Chile, Eduardo Undurraga, explicó que estas cifras "corresponden a un nivel que consideramos crítico y, por lo tanto, es urgente atender. Si bien el Ministerio ha implementado un modelo de gestión hospitalaria de camas a nivel nacional de modo que los pacientes pueden moverse de una región a otra, los altos valores de este indicador y el aumento sostenido de las últimas semanas sugieren que el sistema de salud tiene capacidad limitada para incorporar pacientes Covid".



"Se mantiene un importante predominio de casos UCI no COVID, posiblemente por la reactivación de prestaciones de salud suspendidas durante la pandemia. Sin embargo, en las regiones de Los Ríos (63.6%) y Biobío (53.8%) la mayor proporción de camas UCI en uso corresponden a pacientes Covid", se detalló.



En tanto, la tasa de variación semana de hospitalizaciones totales por Covid-19 se mantiene por segunda semana consecutiva en torno al 4 por ciento, con una tendencia al alza en las hospitalizaciones por Covid-19, que "no se veía desde finales de septiembre".