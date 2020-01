Social 19-01-2020

Infraestructura y uso del agua: prioridades de pequeños agricultores en talleres sobre cambio climático

Experiencias y nuevas ideas para enfrentar la sequía y construir nuevas prácticas de cultivo y crianza de ganado entregaron los 136 pequeños agricultores, apicultores y crianceros de comunas rurales metropolitanas, que participaron este miércoles en el taller “Modernización del Agro en Adaptación al Cambio Climático”, realizado en Melipilla por INDAP del Ministerio de Agricultura.

La jornada fue la primera de este tipo con campesinos de la Región Metropolitana luego de otras 3 similares organizadas en diciembre en O´Higgins, Valparaíso y Coquimbo, y que suman a más de 500 productores asistentes a este ciclo con expertos y técnicos en las regiones declaradas en emergencia agrícola.

Infraestructura y nuevas tecnologías para la tecnificación del riego y la eficiencia energética, organización y capacitación en derechos para el uso del agua, ordenamiento territorial, mejor gestión de alertas climáticas, mayor inversión en seguros y medidas para superar la escasez de mano de obra, son algunas de las conclusiones que deja el diálogo en estos talleres, que se compartirán en un documento final y permitirán el diseño de nuevas herramientas de políticas públicas.

El director nacional de INDAP, Carlos Recondo, que dio la partida a este taller en Melipilla, calificó como “muy positiva” la reacción de los participantes en las 4 regiones en que hasta ahora se han realizado estas jornadas y enfatizó que la institución está tomando apuntes para difundir esa experiencia.

“Para muchos es una sorpresa escuchar una charla en la cual les están dando a conocer realidades que probablemente ellos no conocían, y reaccionan entregando muchas de sus experiencias. Con ese material vamos a trabajar para poder distribuírselo a todos los agricultores y a partir de ese material también poder diseñar nuevos instrumentos de fomento para ayudar a la adaptación de la agricultura a esta nueva realidad de cambio climático”, anunció.

INTERCAMBIO DE CONOCIMIENTOS

Los 4 talleres efectuados hasta ahora han comenzado con una charla magistral de un académico experto el que en el caso de Melipilla se trató del profesor Fernando Santibáñez, ingeniero agrónomo de la Universidad de Chile y doctor en Bioclimatología de la Universidad de Paris IV.

El docente, que destacó que “para un científico no puede ser más gratificante el hecho de saber que está conversando con quien usa el conocimiento”, concentró su exposición en las prioridades en que se debe trabajar para enfrentar este fenómeno: Tecnologías de producción (como “volver a la vieja idea de los cultivos intercalados como por ejemplo árboles que protejan un piso de hortalizas”), gestión del agua (como el riego eficiente y la integración de cuencas), gestión sanitaria (como enfrentar nuevas plagas), gestión del suelo, gestión de riesgos y políticas públicas.

“Los agricultores ya están acostumbrados a tomar desafíos. Los conocimientos que uno les está entregando los están asimilando y les están sirviendo para enfrentar de mejor manera esta amenaza. Es sorprendente ver con qué interés, con que ahínco, se abocan a la tarea de hacer la selección de los problemas que enfrentan y de proponer las soluciones frente a cada uno de estos problemas. Es de verdad un ejercicio extremadamente productivo”, resaltó Santibáñez.

LA EXPERIENCIA DE LA PEQUEÑA AGRICULTURA

Entre los más de 100 asistentes provenientes de comunas rurales metropolitanas como Melipilla, Alhué, San Pedro y María Pinto, la apicultora y hortalicera María Soto, de la última, valoró la invitación: “Yo he ido a varias reuniones de agua, he tenido información del clima y sé que estamos en tiempos del clima que está malo, la sequía, mucho calor, pero aquí me dieron más información de la que yo tenía. Este taller ha sido importante porque uno se informa más de la problemática que hay con la sequía y el clima”.

Norma Varela, agricultora y avicultora, en tanto, destacó que “este taller para mí ha sido muy beneficioso porque me está entregando algunas herramientas que yo creo que me van a servir muchísimo en los problemas que me están aquejando en estos momentos”.

Durante las próximas semanas los talleres continuarán en las regiones de Atacama y Maule, que también están declaradas en emergencia agrícola.