Crónica 30-05-2019

Ingenieras del Maule se lucen desarrollando tecnología para el mundo

En un área más bien masculina, dos profesionales de la computación dejan huella en el Centro de Desarrollo de Equifax, convirtiéndose de paso, en referentes femeninos en el mundo de la ciencia y la tecnología.



En el piso 28 de la Torre Titanium de Santiago, cerca de doscientos jóvenes profesionales teclean a toda velocidad en sus computadores. No escriben, o al menos no de la forma tradicional, ya que lo que hacen es programar tecnologías basadas en big data que serán implementadas fuera de nuestras fronteras, en países como Estados Unidos, Nueva Zelanda, Reino Unido, y otros más remotos, como Camboya, Arabia Saudita y Singapur.



La imagen es del Centro de Desarrollo de Equifax, polo de desarrollo internacional que provee de tecnología a todos los mercados donde la compañía está presente, y donde dos mujeres de la Región del Maule están dando que hablar, y mucho.



Se trata de Carolina Fuentes y Carolina Flores, ingenieras civiles en computación de Talca y Curicó, respectivamente, cuyas historias se cruzan no solo por su casa de estudios, la Universidad de Talca, sino también por las ganas de pertenecer a un espacio donde los desafíos están a la orden del día.





Carolina Fuentes, Service Delivery Manager de Equifax, cuenta que se enteró que la empresa tenía en Chile este centro tecnológico cuando un grupo de ingenieros de la compañía visitaron su universidad. “Supe inmediatamente que quería estar ahí”. Tras cinco años de trabajo, describe la experiencia como un aprendizaje constante. “De alguna manera me siento como de vuelta al colegio, ya que siempre enfrentamos nuevos desafíos en un ambiente increíble”, comenta.



Por su parte, Carolina Flores, Product Owner de Equifax, quien además es MBA de la Universidad Politécnica de Cataluña y magíster en Tecnologías de la Información de la Universidad Técnica Federico Santa María, relata entre bromas que ella llegó a estudiar Ingeniería en computación casi por descarte cuando una amiga le dijo que le diera un sentido a su gusto por los computadores. “¿Sabes qué? Démosle”, respondió. En minutos ya había enviado su postulación a la universidad.



Aunque admite que le costó abandonar la región del Maule, finalmente los desafíos laborales terminaron por convencerla. “Siempre quise desempeñarme en una empresa grande”, cuenta. Y en ese sentido el Centro de Desarrollo le entregó no solo conocimiento, sino que crecimiento permanente. “Cada proyecto en el que nos embarcamos es distinto e implica desafíos. Trato de absorberlos y entenderlos bien para ser un aporte para el equipo”.