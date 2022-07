Crónica 07-07-2022

Ingenieros de la UTalca se capacitan en el Centro de Investigación Geomecánica de la Universidad de Toronto

• Dos estudiantes del Magíster en Ingeniería Mecánica de la Universidad de Talca están realizando una pasantía en el plantel canadiense, donde trabajan con destacados investigadores en simulaciones numéricas y experimentales de mecánica de rocas.



Entre mayo y agosto dos estudiantes del Magíster de Ingeniería Mecánica de la Universidad de Talca (UTalca) están realizando una pasantía en la U. de Toronto, en el Departamento de Ingeniera Civil e Ingeniería en Minas, y específicamente en el Centro de Investigación Geomecánica que encabeza el profesor Giovanni Grasselli. Se trata de Carolina Saavedra y Álvaro Opazo, quienes fueron beneficiados con la beca de internacionalización de la Dirección de Postgrados de la institución maulina.

En dicho centro son expertos en simulaciones numéricas y experimentales de mecánica de rocas y los jóvenes chilenos llegaron a Canadá en el contexto de sus proyectos de tesis que tienen como objetivo principal investigar el rol predominante de las redes de fracturas como un factor crítico de la minería moderna. En este trabajo son guiados por el profesor de la UTalca Amin Hekmatnejad.

Alvaro Opazo está desarrollando una investigación sobre la aplicabilidad del índice de Discontinuidad Universal para predecir la geometría de la sobre excavación y su variación a lo largo de un túnel, utilizando datos de excavación y modelado numérico FDEM. Por su parte, Carolina Saavedra investiga el papel de la incertidumbre geométrica de los bloques de roca en la evolución de la densidad de energía de deformación alrededor del túnel en un macizo rocoso fracturado.

La joven contó que “la experiencia ha sido muy enriquecedora, hemos podido ver y conocer los trabajos que se están desarrollando en el área geomecánica al otro lado del mundo y que impactan de manera positiva con sus investigaciones a la industria” y agregó que “hay que agradecer al programa de magister que fomenta los procesos de internacionalización de sus alumnos, jamás hubiéramos pensado que los autores de los paper que leíamos nos iban a estar enseñando o que íbamos a compartir con ellos alguna reunión”.

Por su parte, Opazo resaltó que “profesionalmente esta pasantía me permite estar en contacto directo con los desarrolladores del software que utilizaré para mi investigación y tesis de magister, me otorga la posibilidad de preguntar directamente las dudas y aclarar conceptos de las investigaciones que he leído, pues muchos de los investigadores que han publicado esas investigaciones se encuentran acá”. Adicionalmente, dijo, “la Universidad de Toronto cuenta con un laboratorio muy avanzado de mecánica de rocas, en el cual formaré parte del proceso completo y podré con ello conocer los procedimientos y estándares necesarios para realizar correctamente las pruebas”.

El decano de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Talca, Javier Muñoz, resaltó que este tipo de actividades de la una mayor proyección profesional a los estudiantes, tanto a quienes cursan carreras de pregrado como a quienes se forman en los programas de posgrado. Además, subrayó que “esto se alinea con la estrategia de internacionalización de la Facultad y de la Universidad de Talca que permite a nuestros estudiantes potenciar sus habilidades”.