Opinión 03-05-2020

Ingreso familiar de emergencia, un alivio para los informales



Muy probablemente esta pandemia va a generar una de las crisis económicas más duras que ha tenido el país desde la década de los ochenta. Los últimos meses han sido complejos para Chile y el mundo entero, enfrentando un desafío global no sólo en materia de salud pública, sino económica.



Estando en conocimiento de las dificultades que ha significado paralizar gran parte de las actividades comerciales del país, el Gobierno dio a conocer su proyecto de ley para apoyar a las familias más vulnerables, cuyos ingresos dependen fundamentalmente del mercado laboral informal, y por lo tanto no cuentan con la protección del seguro de cesantía como un trabajador formal.



Con la ayuda de un comité de expertos, el Gobierno definió un monto de recursos que recibirían las familias del 60% más vulnerable con ingresos informales, por un período de tres meses y decreciendo. Además, las familias del 40% más vulnerable que sí tiene un ingreso formal, pero es muy bajo, también recibirán un beneficio.



Por ejemplo, un hogar de cuatro personas del tramo mayor de vulnerabilidad recibirá el primer mes un ingreso por parte del Estado de $260 mil mensuales. Se estima que 1,7 millones de hogares recibirán el aporte, lo que equivale a, al menos, 4,3 millones de personas, con un costo fiscal mensual cercano a US$ 300 millones.



El beneficio se extenderá por tres meses, siempre que los hogares cumplan con los requisitos cada uno de esos meses. El primer mes los hogares recibirán el 100% del monto que les corresponde, el segundo mes el 85%, y el tercer mes el 70%. La idea es ir disminuyendo el aporte a media que se normaliza la actividad económica y los hogares vayan aumentando la generación de sus propios ingresos, e ir transitando a otros tipos de apoyos, como subsidios al empleo.



Esta iniciativa, que beneficiará a miles de familias en nuestra región, forma parte del Plan Económico de Emergencia que lleva adelante el Gobierno del Presidente Piñera para entregar tranquilidad y protección a las familias chilenas en los difíciles momentos que enfrentamos como país.



Sin embargo, y más allá de lo oportuna que resulta esta política, se requiere de dos esfuerzos para que surta efecto. Una responsable pero urgente tramitación en el Congreso del proyecto -para lo cual trabajaré incansablemente para su pronto despacho- y, por otra, contribuir a que, poco a poco, se logre un retorno paulatino y seguro en la actividad de las personas, trabajos y comercio, con todos los resguardos necesarios, para que podamos poco a poco ir recuperando el bienestar y calidad de vida que esta pandemia nos ha arrebatado.



(Rolando Rentería Moller, diputado de la República)