Crónica 28-11-2018

INIA colabora en estudio de evaluación ambiental en río Aconcagua con Universidad de Gotemburgo El instituto FRAM (Future Chemical Risk

Assessment and Management), perteneciente a la Universidad Sueca, se encuentra realizando un proyecto de cooperación internacional, que busca determinar la presencia e impactos de químicos industriales, plaguicidas y metales pesados en la cuenca del río Aconcagua. El equipo del laboratorio de Residuos de Plaguicidas y Medio Ambiente de INIA La Platina apoyará en la determinación de la calidad de aguas de esta cuenca.



A inicios de año el investigador y encargado del laboratorio de Residuos de Plaguicidas y Medio Ambiente de INIA La Platina, Sebastián Elgueta, fue invitado a Suecia para presentar las líneas de investigación y objetivos de I+D de INIA, a académicos e investigadores de la Universidad de Gotemburgo. Allí tuvo contacto con el investigador chileno Pedro Inostroza, quien vive hace un año en esa ciudad realizando su Post doctorado en toxicología ambiental en el Centro FRAM. De esa manera, se materializó un acuerdo de colaboración entre INIA y FRAM para realizar un proyecto de evaluación ambiental en nuestro país. El Centro de Investigación FRAM tiene como objetivo realizar estudios de evaluación ambiental a nivel global, analizando la complejidad de químicos en el ambiente y cuenta con un equipo de investigadores altamente calificados y de gran prestigio internacional.



Pedro Inostroza se fue de Chile el año 2011 a Alemania para realizar sus estudios de doctorado y esta es la primera vez que vuelve al país desde entonces. El investigador se encuentra realizando este proyecto multidisciplinario a nivel internacional para determinar la presencia de químicos industriales, plaguicidas y metales pesados en las cuencas de diversos países. Uno de los estudios de casos es precisamente la cuenca del río Aconcagua, en Chile, los otros puntos están situados en Suecia y Kenia, abarcando así Europa, Sudamérica y África.



El investigador llegó acompañado de dos estudiantes de nacionalidad española pertenecientes al Magister de Ecotoxicología de la Universidad de Gotemburgo, quienes están a cargo de hacer el apoyo en terreno y el análisis de muestras. Durante su visita a La Platina, se realizó un seminario entre el equipo INIA y el equipo FRAM, se presentó los trabajos de tesis de las estudiantes y los principales aspectos de la visita a Chile en el marco del proyecto. Por parte de INIA, el equipo de trabajo del laboratorio de Residuos de Plaguicidas y Medio Ambiente de INIA La Platina ha realizado trabajo analítico y actualmente se están procesando los datos para su posterior análisis. El proyecto también cuenta con la colaboración de la Universidad de Concepción y de grupos de investigación en Alemania, China y Bélgica.



Respecto al trabajo en terreno realizado en Chile, Pedro Inostroza detalla las zonas de muestreo y el alcance de la campaña que duró tres semanas. “Recorrimos el río Aconcagua desde el paso Los Libertadores hasta Concón, tomando muestras en toda la cuenca. Tomamos nueve muestras y cada muestreo duraba más de un día. Tomamos muestras de agua, organismos biológicos para hacer análisis de diversidad biológica y muestras de agua para hacer un perfil de contaminación química y así ver concentraciones de metales pesados y químicos orgánicos en el ambiente. Eso nos va a permitir generar un mapa y saber en qué lugares hay determinadas concentraciones de químicos y patrones de biodiversidad”, explica el investigador.



Asimismo, Inostroza aprovecha de puntualizar que el proyecto no busca determinar fuentes de contaminación específicas, sino hacer una evaluación ambiental de la cuenca. “La trazabilidad directa para saber cuál es la fuente puntual de algún elemento contaminante no es posible de realizar. Lo que sí se puede hacer es identificar zonas y tratar de relacionar cuales serían las fuentes potenciales. Sin embargo, el objetivo de este estudio es hacer una evaluación ambiental más ecosistémica y saber cuál es el estado de salud de la cuenca del río, más allá de ir y medir un elemento o una fuente en particular”, afirma.



El experto estuvo en el Centro de Investigación INIA La Platina, donde se reunió con el Director Regional, Francisco Hoffmann, y el investigador Sebastián Elgueta para comentar los avances del proyecto y los pasos a seguir en esta cooperación internacional. Junto con destacar el apoyo profesional de INIA, Pedro Inostroza agradeció la buena disposición del equipo de apoyo de INIA La Platina. “Esta es la primera vez que trabajo en Chile y solo tengo palabras de agradecimiento para el equipo de INIA. El nivel de ayuda y disponibilidad fue impecable”



El proyecto FRAM dura hasta el año 2022 y lo que respecta al caso de estudio de Chile la primera etapa de muestreo finalizó con éxito. Los datos de este primer muestreo estarán disponibles en marzo de 2019. Posteriormente, se realizará una nueva evaluación en base a los resultados por lo que ya se está planificando una segunda campaña para el próximo año o el primer semestre de 2020.



Los resultados del estudio de casos de Chile serán divulgados en un seminario en conjunto con la Universidad de Gotemburgo, tanto en Chile como en Suecia. Los siguientes pasos son materializar un acuerdo de cooperación científica interinstitucional y una línea de trabajo en conjunto para concretar propuestas tanto a nivel nacional como internacional.



Sin duda este proyecto es un excelente aporte científico, que permitirá conocer los impactos reales de sustancias químicas en el Rio Aconcagua, de manera de ir generando estrategias de mitigación para promover un desarrollo agrícola sustentable y amigable con el medio ambiente.