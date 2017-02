Crónica 21-02-2017

INIA crea moderno sistema para detectar plagas y enfermedades online

Profesionales del área de transferencia tecnológica de INIA La Platina desarrollaron una plataforma web de asesoría experta que ofrece al asesor técnico un apoyo en la identificación y posterior control de enfermedades y plagas en las principales hortalizas de la Región Metropolitana.



Una de las brechas más complejas de abordar en materia hortícola es el manejo de plagas y enfermedades. El desconocimiento de estas amenazas de parte del agricultor conlleva a otros problemas como el exceso de aplicaciones de plaguicidas o el uso de productos que no corresponden. Para abordar esta problemática, el Instituto de Investigaciones Agropecuarias (INIA) está llevando adelante el proyecto “Implementación de un Servicio de Diagnóstico a Distancia (SDD) de enfermedades y plagas en hortalizas en la RM”, el cual permitirá a los agricultores consultar a través de extensionistas capacitados en la web sobre el tipo de plaga o enfermedad que afectan sus cultivos para luego obtener un reporte para combatir el problema de manera eficiente.





El programa está siendo desarrollado por el equipo de Transferencia Tecnológica del Centro Regional de Investigaciones de INIA La Platina, encabezado por el investigador Marcelo Zolezzi, quien dirige este proyecto; y liderado por Paulo Godoy, quien es el subdirector de esta iniciativa. Además, cuenta con el apoyo multidisciplinario de especialistas de INIA en el área de entomología, fitopatología, sanidad vegetal e informática. El software funciona de manera simple y sólo basta una fotografía en buena resolución, que puede ser sacada desde un Smartphone, para consultar sobre lo que está afectando al cultivo. Para ello, el productor debe enviar la imagen a uno de los extensionistas inscritos en el programa, quien posteriormente dará la respuesta correspondiente.



El proyecto se está ejecutando de manera pilota en las 18 comunas rurales de la región metropolitana asociadas a AMUR (Asociación de Municipalidades Rurales). En el caso de que un agricultor no cuente con un teléfono con conexión a internet, puede visitar cualquiera de los municipios adscritos llevando una foto o alguna de las plantas afectadas y obtendrán su reporte frente a la problemática que tengan.



Las especies hortícolas con mayor superficie de cultivo en la Región Metropolitana corresponden a lechuga, cebollas y tomates, las que en conjunto suman más del 55% de la superficie total cultivada. Por esa razón se decidió en esta primera etapa abarcar estas tres variedades de hortalizas, lo que tuvo una buena acogida de parte de los agricultores.





Paulo Godoy, Subdirector del proyecto de Sistema de Diagnóstico a Distancia, confirma que el software está operativo y que lo importante es esta etapa es difundir este nuevo servicio. “Estamos realizando diversas capacitaciones con los colegas extensionistas que son los que van a manipular el sistema y también estamos trabajando con los productores en la identificación y monitoreo de las principales plagas y enfermedades de estos tres rubros. Lo que queremos ahora es difundir el sistema, hacer días de campo en cada comuna con el objetivo que los productores se enteren de esta plataforma y empiecen a visitar los prodesales donde están ubicados”, indica Godoy.



De igual manera, el profesional INIA evalúa de manera positiva el desarrollo de este proyecto y no descarta una prolongación de éste que incluya otros cultivos. “Personalmente, estoy bastante satisfecho. Hemos tenido un apoyo completo de los asesores técnicos y los productores están interesados en el sistema. Creo que es un proyecto que va a solucionar muchos problemas fitosanitarios y de sanidad vegetal en la región metropolitana. Queremos terminar este proyecto con una alta cantidad de visitas que nos permita presentar un nuevo proyecto con el objetivo de incluir nuevas hortalizas o especies. La sustentabilidad del sistema la estamos enfocando en nuevos proyectos para financiarla, aunque tampoco descartamos a futuro que el productor pague una membresía para tener acceso a este servicio”, explica Paulo Godoy.



Dentro de los resultados obtenidos a la fecha destaca la capacitación de cerca de 40 asesores técnicos orientados a la Agricultura Familiar Campesina capacitados en el Sistema de Diagnóstico a Distancia (SDD); junto con la capacitación de agricultores en el monitoreo de plagas y enfermedades, la habilitación de un Laboratorio y la implementación de la plataforma web para el apoyo a la toma de decisiones.



