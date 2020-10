Agricultura 13-10-2020

INIA e INTA analizan oportunidades de la Ganadería Inteligente y su aplicación en Chile y Argentina



Durante las cuatro jornadas de seminario online, ambas instituciones abordarán la situación de proyectos en ejecución ligados a la especialidad, y las posibilidades de futuras colaboraciones binacionales en ganadería de precisión.

Bajo el nombre “Ganadería de Precisión: Desafíos y oportunidades de colaboración entre Argentina y Chile”, se inició hoy el seminario binacional organizado por el Instituto de Investigaciones Agropecuarias (INIA) de Chile, y el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) de Argentina, con el objetivo de profundizar respecto de la Ganadería Inteligente, evaluando los proyectos en curso a nivel mundial y analizando opciones de encaminar iniciativas colaborativas entre ambas instituciones.

La Ganadería de Precisión es una realidad en diversas partes del mundo, donde ya es posible contar con innovaciones tecnológicas que posibilitan el monitoreo, control y trazabilidad en tiempo real, de manera continua y automatizada del ganado doméstico. Estos cambios se traducen en mejoras en el bienestar de los animales como en las condiciones de trabajo de los productores. Sin embargo, estos procesos no han tenido un desarrollo creciente en Argentina ni en Chile, lo que motivó la organización de este evento bilateral que se desarrolla en formato online.

La ceremonia de inauguración contó con la participación del Director Nacional de INIA, Pedro Bustos, quien compartió algunas reflexiones sobre la situación actual de la industria agroalimentaria. “En el año 2020 la población mundial suma 7,5 mil millones de habitantes y se estima que para el 2030 ascienda a 8,5 mil millones, y este importante incremento aumentará la demanda de alimento considerablemente, lo que generará una gran presión sobre la sociedad y los recursos naturales. Se proyecta que el consumo de carne y leche per cápita para el 2050 sea de 50 kilos y 100 litros, respectivamente, y la verdad es que son cifras que dan un poco de escalofrío porque está la incertidumbre si vamos a ser capaces de llegar a cubrir esa demanda. Por ello, la Ganadería de Precisión nos permitirá tomar decisiones mediante datos cuantitativos y cualitativos en tiempo real, reduciendo costos, reduciendo el impacto medio ambiental y por supuesto favoreciendo el bienestar animal. Esta forma de hacer ganadería aún no se consolida en Chile ni en Argentina y es un paso importante que debemos dar a tiempo. Los desafíos que se vienen son cada vez más difíciles y el trabajo colaborativo es fundamental para enfrentarlos de forma exitosa”, precisó.

La Presidenta del INTA Argentina, Susana Mirassou, señaló que “la agricultura primero y la ganadería después vienen incorporando la tecnología a sus procesos productivos de forma más eficiente, mejorando la rentabilidad de los productores. Estos conceptos incorporados, como la Ganadería Inteligente, están muy presentes a nivel mundial con desarrollos e implementaciones, así esperamos dar un salto cualitativo en los modos de producir y, como Pedro decía, tomar decisiones basadas en una gran cantidad de información disponible para hacer un uso eficiente de los insumos”.

Al finalizar la actividad inaugural, el seminario binacional continuó con la presentación del Ph.D. y profesor de la Universidad Estatal de Nueva México (EE.UU.), Andrés Cibils, quien explicó el paradigma de la Ganadería de Precisión, para luego dar paso a la exposición de dos proyectos en ejecución vinculados a esta tendencia: “Innovación tecnológica para el futuro ganadero”, exhibido por Ricardo Jesús Garro, Coordinador de Proyectos de INTA Argentina, y “Resultados parciales y experiencia acumulada por el INIA”, presentado por Stanley Best, Líder del Grupo de Especialidad de Agricultura Digital de INIA.

Cooperación bilateral

El seminario INTA-INIA “Ganadería de Precisión: Desafíos y oportunidades de colaboración entre Argentina y Chile”, tiene por objetivos compartir y nivelar conceptos referidos al paradigma de la Ganadería de Precisión; conocer el Estado del Arte y las proyecciones de tecnologías ligadas a Ganadería Inteligente en ambos países; e identificar oportunidades de colaboración mutua para el desarrollo de proyectos binacionales de innovación. Para Emilio Ruz, Jefe de la Unidad de Cooperación Internacional de INIA, estas instancias son fundamentales para “avanzar en temáticas que fortalezcan la agricultura de la región. Prueba de ello, es este seminario que se enmarca en el convenio de cooperación existente entre los Ministerio de Agricultura de Chile y Argentina”. A nivel técnico, la organización estuvo a cargo de los profesionales Miguel Taverna, de INTA Rafaela (Provincia de Santa Fe, Argentina), y Raúl Lira, de INIA Kampenaike (región de Magallanes, Chile).

El evento bilateral se lleva a cabo en cuatro jornadas distribuidas entre el 9 y el 23 de octubre, y se transmite en directo por la cuenta de INTA Argentina en YouTube (programación de las próximas fechas disponible en el flyer).