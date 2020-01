Crónica 05-01-2020

INIA Intihuasi destaca producción de aceite de oliva 2019

Por segundo año consecutivo el Institutito de Investigaciones Agropecuarias INIA Inithuasi del Ministerio de Agricultura, realizó el concurso Aceite de Oliva Pequeños Olivicultores Chile 2019, realizado en el marco del proyecto “Agregación de Valor para Pequeños Olivicultores de Elqui”, financiado por el Fondo de Innovación para la Competitividad del Gobierno Regional de Coquimbo. Obteniendo ganadores de diferentes categorías, un certamen que se destacó por tener ganadores de la región de Coquimbo y de la región de Antofagasta.

Edgardo Díaz director regional de INIA Intihuasi, señaló “en INIA trabajamos para mejorar la competitividad de la agricultura, especialmente de pequeños productores, como es el caso de los olivicultores, donde la transferencia de conocimientos y de tecnologías ha sido clave para aumentar la producción de los huertos y mejorar la calidad del aceite de oliva extra virgen, por lo que este concurso contribuye a destacar y reconocer los logros productivos y la excelente calidad del aceite obtenidas por nuestros agricultores“.

Un concurso que destacó la producción realizada durante el año 2019, Hugo Herrera es representante de la familia ganadora en la categoría Aceite de Oliva Extra Virgen frutos intensos con medalla de oro “es un gran reconocimiento ya que es un huerto bastante antiguo de 20 años y hace dos años estamos produciendo aceite, quisiera agradecer al INIA por el apoyo que nos ha entregado no solo en hacer el aceite sino que también enseñar cómo podar, sistema riego siendo un gran apoyo, fruto de eso es el premio que hemos recibido”.

El objetivo del concurso fue poner en valor el aceite de oliva extra virgen producido por pequeños agricultores de las regiones de Coquimbo, Atacama y Antofagasta, elaborado durante la temporada 2019. Más de 60 pequeños productores oleícolas postularon a las categorías; varietal frutado intenso, varietal frutado suave y blend.

Por su parte Francisco Tapia investigador de INIA Intihuasi que ha liderado el trabajo desarrollado en el sector olivícola agregó “la importancia de este concurso viene en poner en valor a la producción oleícola de pequeños productores quienes realizan una labor silenciosa, que muchas veces no ha sido conocida por los consumidores de aceites de oliva. Con este concurso, ademas de mostrar el gran número de pequeños productores, se difunde la calidad de sus aceites, los cuales se encuentran entre los mejores producidos a nivel nacional, donde Chile es uno de los países que se caracteriza por su alto valor nutricional y sensorial de sus aceites según certamenes mundiales. Con esto se espera dar un impulso a la producción de aceite de oliva de pequeños productores no solo de las regiones del norte de Chile, sino que se espera que para los próximos concursos, participen pequeños productores de todo el país”.



Una mención especial, fue entregada a la producción de aceite que se destaca por el uso de energía no convencional en la extracción de aceite de oliva, en almazara «Cooperativa Campesina Olivícola de Agricultores de Taltal». Erika Donaire Presidenta de la Cooperativa Olivocop de Taltal recibió reconocimiento por ser la primera almazara de aceite de oliva con energía renovable y 100 por ciento natural “el aporte del INIA ha sido maravilloso, creyeron en nuestra propuesta, porque los lugares donde estábamos antes eran basurales y hoy es un lugar limpio con 85 socios, que nos dedicamos a la producción de olivos y logramos tener una almazara de última generación. Nosotros estamos producción 100% orgánica”.

Aceites de oliva que se destacan por su producción recibiendo menciones especiales en distintas áreas por su alto contenido de componentes antioxidantes, regado con aguas de vertientes naturales y en una condición agroclimática característica del desierto costero de Antofagasta. Se premió al aceite «Doña Ana»; por el aceite de oliva obtenido bajo condiciones naturales de cultivo, alimentado con agua de riego proveniente de quebradas de la zona y uso sustentable de recursos orgánicos disponibles fue ganadora Mariana Lazcano; por el uso de energía no convencionales en la extracción de aceite de oliva, se ebtregó un reconocimiento a la almazara «Frutos del Encanto», ubicada en la provincia del Limarí, el ganador fue Adrian Tello.



Por su calidad química y sensorial obtuvieron el primer lugar en categoría «Blend», Nora Barrios productora de la localidad de Las Barrancas, Coquimbo; en la categoría Frutado Suave la medalla de otro fue recibida por Elisa Marín productora de la localidad de Quitallaco, Coquimbo, cuyo aceite es el resultado de las condiciones climáticas excepcionales y de la disponibilidad hídrica restringida presentes en la zona. El ganador de la categoría Frutado Intenso, fue el agricultor Hugo Herrera de la localidad El Trapiche de la comuna de La Higuera, cuyo aceite se basó en la variedad Sevillana, presentando su aceite características relevantes en sensaciones frutales y equilibrio en gusto y sabores.





Acerca de INIA

El Instituto de Investigaciones Agropecuarias (INIA) es la principal institución de investigación agropecuaria de Chile, vinculado al Ministerio de Agricultura, con presencia nacional de Arica a Magallanes, a través de sus 10 Centros Regionales, además de oficinas técnicas y centros experimentales en las distintas regiones del país.

Su misión es generar y transferir conocimientos y tecnologías estratégicas a escala global, para producir innovación y mejorar la competitividad del sector agroalimentario. www.inia.cl