Crónica 27-08-2019

INIA La Platina fortalece articulación internacional en torno a la formulación de ingredientes y aditivos especializados para la alimentación

Santiago, agosto de 2019.- La tendencia mundial por alimentos saludables llevó a los científicos del Instituto de Investigaciones Agropecuarias (INIA), entidad vinculada al Ministerio de Agricultura, a buscar respuestas a la creciente demanda de una alimentación más saludable, con etiqueta limpia, es decir, sin aditivos o ingredientes sintéticos que puedan afectar la salud. Así lo explicó la investigadora del Programa de Alimentos y Dra. en Nutrición y Alimentos de INIA, Cristina Vergara, quien expuso en Portugal los avances del trabajo que está desarrollando en la materia junto a la Coordinadora Nacional del Programa de Alimentos de INIA, María Teresa Pino.



La especialista en alimentos participó en el octavo simposio internacional Delivery of Funcionality in Complex Food Systems, desarrollado en Oporto, donde detalló los estudios realizados sobre la formulación de ingredientes y aditivos especializados para la valorización de materias primas, y la extracción de colorante y antioxidantes que lidera el Centro Regional de Investigación INIA La Platina. El tema presentado se tituló “Influence of the microencapsulation of anthocyanins from cultivated potato purple flesh during in vitro gastrointestinal digestion”.



Al respecto, la investigadora dijo que la participación en este tipo de actividades le permitió observar las tendencias mundiales en esta materia, sobre todo, en torno al tema de funcionalizar alimentos y su aplicación en alimentos. “En Europa pude corroborar la importancia de realizar aplicaciones de los ingredientes desarrollados en matrices alimentarias, para poder evaluar su comportamiento de liberación y biodisponibilidad en condiciones de aplicaciones reales. En Chile nos estamos acercando al desarrollo de este tipo de investigaciones y cada vez estamos más cerca de las aplicaciones en alimentos”, dijo.



En la misma línea, Cristina Vergara explicó que los desafíos que enfrenta Chile en esta materia se relacionan a la agregación de valor de nuevas materias primas y con ello desarrollar ingredientes para la industria de alimentos, pero teniendo siempre en cuenta la importancia de elaborarlos, pensando en que serán incorporados en una matriz alimentaria. “Espero que los diferentes proyectos con los que contamos en el Programa Alimentos de INIA avancen hacia el desarrollo de ingredientes en línea, con lo que la industria está necesitando y, con ello, podamos avanzar también hacia un fortalecimiento del área para ser actores importantes de investigación aplicada en el área de los alimentos”, enfatizó.