Crónica 23-05-2017

INIA Remehue incorpora especialista en fruticultura y vitivinicultura a equipo científico

El doctor Patricio Mejías Barrera viene apoyar el desarrollo de rubros emergentes en la zona.



El Centro Regional de Investigación INIA Remehue recientemente incorporó a su equipo de investigadores al especialista Patricio Mejías Barrera, quien viene apoyar el desarrollo de proyectos en el área frutícola.



El investigador es ingeniero agrónomo, Doctor of Philosophy y Master of Horticultural Science de Lincoln University, Nueva Zelanda.



Su experiencia laboral en el sector productivo está vinculada a la industria vitivinícola y a los frutales en la zona central del país, mientras que en el ámbito de la investigación se relaciona al desarrollo de proyectos científicos en el Centro Experimental INIA Cauquenes donde destaca la ejecución (2008-2011) del proyecto “Desarrollo de estrategias de diferenciación e introducción a nuevos mercados para el vino y el aceite de oliva de la provincia de Cauquenes, a través del registro de denominación de origen controlado”; y en Nueva Zelanda mediante el proyecto “Effect of crushed glass, used as a reflective mulch, on Pinot noir performance”, financiado por Lincoln University.



“El desafío es trabajar un área que es incipiente en la zona que aun, comparado con la zona central, no está muy desarrollada ya sea en tamaño y tecnología porque tiene grandes competidores que son la Sexta, Séptima y Octava Región. Desarrollé durante cinco años agricultura e investigación en Nueva Zelanda, que es una agricultura similar a la que se desarrolla en el sur de Chile por clima y latitud, entonces esa experiencia me da una ventaja y me da la posibilidad de hacer cosas interesantes acá”, expresó Patricio Mejías.



El investigador dependerá de la oficina INIA Los Ríos, no obstante impulsará iniciativas tanto en a XIV y la X Región, relacionadas a rubros emergentes para la zona, como parte del compromiso del Instituto de Investigaciones Agropecuarias (INIA) por apoyar al sector productivo a la adaptación del agro al cambio climático mediante el conocimiento tecnológico y científico.