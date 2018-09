Crónica 20-09-2018

INIA reorienta el cultivo de arroz en Chile hacia la sustentabilidad

En un escenario agrícola cambiante, caracterizado por un mayor resguardo ambiental, el cambio climático y la escasez del agua de riego, el Programa de Mejoramiento Genético de Arroz de INIA apunta a establecer un cultivo cada vez más sustentable, implementando nuevas modalidades de producción.



“Lo que queremos es que la producción de arroz en Chile sea más sustentable, que mire hacia una menor carga química” señaló la coordinadora del Programa de Mejoramiento Genético de Arroz de INIA, Karla Cordero, al referirse al énfasis que INIA le está dando a la producción sustentable del arroz.



La investigadora agregó que “no tenemos ni enfermedades ni pestes en arroz, por lo que ya no aplicamos ningún pesticida ni fungicida. Hoy, lo único que aplicamos son los herbicidas”. Sin embargo, explicó que con incorporación de nuevas metodologías se prescindiría del uso de herbicidas en los próximos años “lo que nos permitiría tener un sello verde nacional y nos habilitaría para salir al mercado, con un producto con valor agregado y competitivo, muy compatible con el resguardo al medioambiente”.



La profesional indicó que la fusión de un nuevo manejo agronómico sin herbicidas más la implementación en fase experimental de la metodología SRI (System of Rice Intensification) o Sistema de Intensificación del Cultivo de Arroz, se enmarca en una reorientación hacia una producción sustentable.



Karla Cordero aclaró que el SRI es una modalidad que apunta a generar mayores rendimientos a partir de los recursos ya disponibles, sin la necesidad de usar nueva genética o variedades mejoradas, ni fertilizantes sintéticos ni químicos, lo que sumado a una supresión de los herbicidas contribuyen a un panorama muy alentador.



Desde el punto de vista hídrico, la coordinadora de arroz de INIA señaló que Chile enfrenta un escenario de 12 años de sequía en los valles arroceros que corresponden a las regiones del Maule y Ñuble, “situación que nos obliga a movernos hacia una reducción en el uso del agua”. Añadió que la metodología SRI también contempla una reducción del recurso hídrico que llega a ser considerable. “Eso significa que el agua que hoy usamos para una hectárea, podríamos destinarla para tres hectáreas; por lo tanto, podríamos llegar a reducir un tercio del agua en el cultivo”.



La investigadora sostuvo, además, que Chile es el primer país de zona templada que utiliza el SRI, ya que todo el resto que lo utiliza pertenece a climas tropicales. “De los 54 países del mundo donde se cultiva arroz, es la primera vez que se usa en un país frío, lo que nos hace estar expectantes. Tenemos resultados preliminares que son auspiciosos, ya que llegamos a producir siete toneladas bajo este sistema, con una variedad convencional, es decir, no adaptada para el SRI. Ello nos ha obligado a estar trabajando en la búsqueda de nuevas variedades que usen el agua más eficientemente, y con mejores rendimientos en este nuevo esquema de sustentabilidad”, concluyó.



Vínculo internacional

En la necesidad de implementar una modalidad de producción sustentable, la investigadora de INIA ha logrado establecer importantes encuentros conducentes a intercambios científicos con líderes internacionales del sector.



Así, en el marco de la XIII Conferencia Internacional de Arroz para América Latina y el Caribe “Alianzas para la sostenibilidad de la producción arrocera” desarrollada en la Universidad Nacional de Piura, Perú, logró un relevante acuerdo con Cameron Pittelkow, reconocido académico e investigador de la Universidad de Illinois. Con él, estableció las bases para una cooperación futura en la introducción de nuevas prácticas de manejo en el sistema SRI que permitan realizar un cultivo intensivo de alta producción pero a la vez más amigable con el medio ambiente.



En el mismo escenario, Karla Cordero se reunió con la Dra. Jan Leach, profesora de la Universidad de Colorado especialista en la investigación del fitobioma del cultivo del arroz. “Este aspecto es de crucial importancia, puesto que no existe información de los microorganismos asociados al cultivo del arroz en nuestro país, y de cómo inciden en el desarrollo de las raíces de la planta en ambientes de reducción de agua, hacia la cual se quiere tender en el rubro”, resaltó.



Entre otras varias vinculaciones, la investigadora mantuvo encuentros con Christine Bergman de la Universidad de las Vegas, especialista en el desarrollo de arroces saludables, y con Shoichi Ito, profesor emérito de la Universidad de Kyushu de Japón, experto mundial en mercados de arroz tipo japónica. Este último comprometió visita a Chile, al resultarle de gran interés el hecho de que en nuestro país se cultive el arroz más austral del mundo, y de que nuestro cultivo tenga una baja carga química por ausencia de enfermedades. Su interés apunta a colaborar en el impulso de la apertura del arroz chileno en el mercado internacional.





