Crónica 24-03-2019

INIA se adjudica innovador proyecto que usará satélites e inteligencia artificial para desarrollar Región de Ñuble

Iniciativa impulsada por INIA Quilamapu, fue adjudicada con fondos FNDR, destacando el uso de tecnologías de vanguardia que sentarán las bases para la reconversión agrícola regional.

Por unanimidad el Consejo Regional de Ñuble aprobó el proyecto "Transferencia de zonificación térmica satelital con uso de inteligencia artificial para la región de Ñuble”, iniciativa impulsada por investigadores de INIA Quilamapu.

El proyecto liderado por el investigador Marcelino Claret, usará herramientas de última generación como el sensoramiento satelital, minería de datos e inteligencia artificial, que permitirán entregar a la región de Ñuble, patrones de temperaturas de distintas zonas. Ello posibilitará generar la primera base de datos de cultivos con información térmica de especies y variedades, y un análisis de las zonas que por aspectos de temperatura y tipo de suelo resultan ser óptimos para el establecimiento de frutales y otros cultivos, en la región.

El proyecto fue aprobado por la unanimidad de los consejeros regionales, quienes destacaron el aporte que esta iniciativa de 26 meses de trabajo, generará para Ñuble.

“Quedé impresionado con la presentación del investigador de INIA Marcelino Claret. Lo que generará el proyecto es realmente maravilloso y ayudará a las comunidades que más lo necesitan. La tecnología que entrega es una maravilla”, sostuvo el consejero Jezer Sepúlveda, mientras que su colega Rodrigo Dinamarca, felicitó al INIA indicando que “este proyecto da la base para construir sobre roca. Estoy feliz que este proyecto se haya hecho realidad”. Finalmente el consejero Hernán Álvarez, resaltó el hecho de que en el proyecto se vaya a usar inteligencia artificial “para definir las características esenciales que tiene la región de Ñuble en términos de temperatura y crecimiento de sus cultivos. Ése es el tema esencial. Con ello podemos pensar en tener una posición importante en el sector exportador de la fruta, en ser una zona alimentaria importante para Chile. Con el INIA hay una expectativa que nos llena de orgullo”.

Tras la votación, el subdirector regional de Investigación y Desarrollo de INIA Quilamapu, Luis Inostroza, agradeció a los integrantes del Consejo Regional de Ñuble y al seremi de agricultura por el apoyo en la adjudicación del proyecto. Indicó que “éste es el primer proyecto que INIA presenta en la Región de Ñuble”. Agregó que todas las capacidades del Instituto de Investigaciones Agropecuarias están puestas para contribuir al desarrollo regional. Resaltó que en la iniciativa “se trabajará con tecnología avanzada, poniendo al servicio de los agricultores información generada por inteligencia artificial, cuya finalidad es dar respuesta a los requerimientos de desarrollo de Ñuble”.

En tanto, el Seremi de Agricultura Fernando Bórquez destacó que el proyecto “es una base fundamental para el proceso de reconversión que vamos a tener en la agricultura de Ñuble”. Indicó que la región posee entre 12 y 13 mil hectáreas de frutales, pero con un potencial de 150 mil hectáreas. “El futuro de nuestra región es muy promisorio, pero va a tomar tiempo. Para llegar a eso hay que establecer bases muy concretas. Es muy bueno que los agricultores que se reconviertan sepan qué tipo de frutales u hortalizas pueden tener, si van a contar o no con el agua necesaria, etc. Este proyecto nos va a dar las bases climáticas para reconvertirnos como región”, concluyó.



Información única en el país

El investigador a cargo del proyecto, Marcelino Claret, explicó que éste apunta a varios factores. Por un lado, “recopilar en todas las fuentes científicas los patrones térmicos (rango óptimo de temperaturas para el desarrollo de cada planta) de todas las variedades de cultivos que están o pudieron estar en la Región de Ñuble”.

Añadió que también se dedicarán a “conocer la oferta térmica de la región, para determinar si una variedad de cultivo se adapta o no a alguna zona específica”. Explicó que la oferta térmica se mide como grados/día, lo que se logra conociendo el comportamiento histórico de temperaturas mínimas y máximas diarias en los últimos catorce años. “Esta información se obtiene en parte de las estaciones meteorológicas existentes”. Agregó que “para obtener la oferta térmica de áreas no cubiertas por las estaciones meteorológicas, se recurre a los satélites. De esta manera, mediante sofisticados sensores, se puede obtener, desde los satélites, la temperatura diaria existente en un punto que equivale a un kilómetro cuadrado”.

“Lo relevante -aclaró- es que mediante un software se podrá cruzar la información de la oferta térmica satelital del territorio con la recopilación de los patrones térmicos de las variedades de cultivos”. “El software será capaz de contestar a quien consulte, si una variedad de un determinado cultivo está bien ubicada en un punto geográfico o no, o qué alternativas mejores existen para ese punto”.

Claret agregó que si un exportador o productor de fruta quisiera comprar o arrendar un nuevo predio para expandir su plantación, podrá recurrir al software para conocer si las condiciones de ese predio son las apropiadas para establecer una determinada variedad. “El sistema le va a indicar si la variedad es la adecuada o no; si no lo es, le va a indicar la o las que sí sirven en el predio seleccionado”.

Finalmente, Claret mencionó que el proyecto contempla realizar una proyección usando inteligencia artificial de cómo la región se va a ver, térmicamente, en 15 o 20 años más. “Ello va muy de la mano con la refundación de la unidad de Teledetección y Sistemas de Información Geográfica (SIG) de INIA Quilamapu que será la encargada de darle sustentabilidad a este proyecto en el mediano y largo plazo”.



Acerca de INIA

El Instituto de Investigaciones Agropecuarias (INIA) es la principal institución de investigación agropecuaria de Chile, vinculada al Ministerio de Agricultura, con presencia nacional de Arica a Magallanes, a través de sus 10 Centros Regionales, además de oficinas técnicas y centros experimentales en cada una de las regiones del país. Su misión es generar y transferir conocimientos y tecnologías estratégicas a escala global, para producir innovación y mejorar la competitividad del sector agroalimentario. www.inia.cl