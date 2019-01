Crónica 24-01-2019

INIA y FIA rescatan cultivo de Poroto Manteca de las vegas de Taife en la comuna de Carahue

Interesantes resultados a la fecha ha obtenido el proyecto de Mejoramiento y rescate del recurso genético valioso del poroto “Manteca”, iniciativa que responde a una necesidad detectada por agricultores mapuche del sector Taife en la Región de La Araucanía, quienes descubrieron que la calidad de esta variedad de poroto había decaído notoriamente, afectando su productividad. Es así como en un Día de Campo, realizado en la comuna de Carahue, se dieron a conocer los principales avances de este proyecto que involucra a más de 100 familias de pequeños productores, representadas en el proyecto por la Comunidad Currihual Huenchual 1 Taife.



“La variedad de poroto manteca ha estado en manos de los agricultores desde antes del inicio de los programas de mejoramiento genético. Se cultiva en las vegas de Taife, comuna de Carahue, en La Araucanía, y es muy valorado por sus características agronómicas y culinarias, pero últimamente su productividad ha decaído. Una de las razones es la presencia de virus que afectan al poroto, que causan en las hojas síntomas conocidos como mosaicos”, señala el el Dr. Mario Mera, fitomejorador de leguminosas de INIA Carillanca y director del proyecto.



Y agrega “En este contexto, un objetivo del proyecto es encontrar resistencia genética a los virus o, si esto no es posible, obtener material genético de poroto Manteca libre de los virus que se transmiten por semilla. Otro hito paralelo es conservar en Bancos de Germoplasma de INIA, el material genético valioso de esta variedad criolla, de manera que pueda ser devuelto a los agricultores en caso de un evento climático catastrófico, fortaleciendo la seguridad alimentaria. Cabe indicar que en el Banco de Germoplasma de INIA Carillanca ya se han ingresado 60 líneas de este poroto, destacadas por productividad, lo que permitirá que pueda ser utilizado para futuras investigaciones o para mejoramiento genético”, comentó el investigador.



Virus en Poroto Manteca



Durante los dos primeros años del estudio de esta iniciativa (2016-2018) se confirmó que el poroto Manteca cultivado en Taife presentaba problemas de 5 virus: mosaico común del poroto; mosaico común necrótico del poroto; mosaico amarillo del poroto; mosaico del pepino y mosaico de la alfalfa. Los predominantes y más peligrosos son los dos primeros, trasmitidos por semilla y por pulgones. En tal sentido, durante la primera temporada se evaluaron 500 progenies de planta individual en Tranapuente (Carahue) y las mejores 60 se evaluaron la segunda temporada, también en Tranapuente. Para el ensayo de rendimiento de la tercera y cuarta temporada del proyecto (2018-19 y 2019-20), se seleccionaron 14 líneas por productividad y/o tolerancia al virus del mosaico común.



Estas 14 líneas promisorias se encuentran en ensayos en cuatro sitios, dos de los cuales, en los sectores Taife y Lolocura, se visitaron durante el día de campo. La idea es que una de estas líneas se convierta luego del proyecto en una variedad mejorada de poroto Manteca.



“El poroto Manteca es una variedad criolla que los agricultores de Taife y Lolocura han mantenido por sus características agronómicas y culinarias. Es la que más se adapta a sus condiciones, tiene rápida germinación y emergencia, tolera mejor el déficit hídrico y las bajas temperaturas y tradicionalmente ha rendido más que otras variedades. No obstante, se ha visto disminuida su productividad y calidad producto de la virosis”, acotó Juan Luis Jeno, extensionista del PDTI de Carahue.



Para el representante Macrozonal Araucania y los Rios de FIA, José Rüth, el desarrollo de esta iniciativa es de suma importancia para el territorio, entendiendo que: “Chile cuenta con variedades locales de legumbres, que tienen un alto valor culinario que pueden entregar un sello diferenciador a la gastronomía, otorgándole una identidad territorial. Además, las leguminosas destacan por su calidad nutritiva y funcional, abriendo una alternativa para diversificar el desarrollo de nuevos productos y usos funcionales alternativos de las legumbres”.



En lo específico “este proyecto ha aportado a través de la innovación al mejoramiento y rescate de este valioso recurso genético del poroto manteca. Y donde se ha asegurado a través del banco de germoplasma del INIA, un número de líneas que representa la variabilidad genética existente en esta variedad criolla, para luego ser traspasada a los propios agricultores”, indicó la autoridad regional.



Protagonistas



La actividad permitió visitar dos predios demostrativos de agricultores mapuche que son parte del proyecto, quienes mostraron su entusiasmo y gratitud por todo lo que se ha logrado.



“Con este día de campo podemos mostrarle al resto de los agricultores el trabajo está realizando INIA Carillanca con el municipio de Carahue e Indap en el mejoramiento del poroto y en un tiempo más recibir esta semilla que sin duda nos cambiará la vida. Sobre todo porque el campesino no sabe mucho de la calidad de la semilla y esta vez contaremos con un material de calidad gracias al mejoramiento. Nuestro desafío es desarrollar con fuerza la producción del poroto Manteca para poder comercializarlo al resto del país, que mos ayudará a mejorar nuestro sistema económico. Queremos mantener una buena calidad, lograr competir con el comercio al poder etiquetar nuestro producto y la gente trabaje contenta”, dijo Luis Mulato del sector Lolocura.



Finalmente, Luis Curihuentro del sector Taife estero, indicó que este proyecto respaldado por FIA ha sido de gran ayuda. “Estamos buscando mejorar y obtener la mejor semilla de poroto Manteca. INIA ha sido importante pues llegó a trabajar con osotros y eso seguro en el futuro nos permitirá tener mejores rendimientos y mejorar nuestra calidad de vida. También valoramos el apoyo de Indap”.