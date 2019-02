Nacional 16-02-2019

Inicia entrega adelantada del "bono marzo": ¿Quiénes pueden cobrarlo y cómo?

Según el ministro del Trabajo, Nicolás Monckeberg, más de un millón y medio de familias se verán beneficiadas con el pago del Aporte Familiar Permanente.

Un millón y medio de familias chilenas comenzarán a recibir desde este viernes el Aporte Familiar Permanente, más conocido como "bono marzo" que, ahora, su entrega se adelantó para el mes de febrero en el caso de las personas de menores ingresos del país. Así, el ministro del Trabajo, Nicolás Monckeberg, comentó que el bono "sin duda es una ayuda" y que "lo adelantamos a febrero porque muchas familias nos plantearon en el último tiempo lo importante que era tratar de hacer un esfuerzo en la medida de lo posible de adelantar el pago porque marzo es un mes de muchos pagos".

En ese sentido, el titular de la cartera laboral indicó que a cerca de un tercio de los beneficiaros se les va a poder pagar el bono de $46.374 a partir de febrero (unas 411 mil familiar). Al resto del millón y medio, se le entregará en dos tandas, en marzo. El ministro, comentó además que en caso de que las familias no se acerquen a las sucursales a cobrar su pago, "el bono no se pierde y puede cobrarse hasta con un retraso de nueve meses". Cabe destacar que en caso de que una persona crea cumplir con los requisitos establecidos por ley, pero no aparece con derecho a pago del Aporte Familiar, o recibió un pago por menos cargas de las que correspondían, puede ingresar un reclamo desde el 15 de marzo y hasta un año después de dicha fecha. ¿Quiénes pueden acceder a este beneficio y cuándo se paga? El pago del bono se divide en 3 grupos. El primero se compone de más de 411 mil personas que recibirán su Aporte Familiar entre el 15 y el 28 de febrero, en la misma fecha y lugar de pago donde cobran sus beneficios del Instituto de Previsión Social (IPS) -como Subsidio Familiar, Chile Solidario o Ingreso Ético Familiar-. El segundo grupo desde el 1 al 14 de marzo se paga a quienes durante ese periodo reciben pagos por Subsidio Familiar, Chile Solidario o por el Subsistema de Seguridades y Oportunidades (Ingreso Ético Familiar), a través del IPS.