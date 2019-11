Crónica 28-11-2019

Inicia etapa complementaria de postulaciones al Sistema de Admisión Escolar

Las familias que aún no tienen colegio podrán postular hasta el 3 diciembre en la plataforma web www.sistemadeadmisionescolar.cl.

A partir de esta semana y hasta el 3 de diciembre, los apoderados que no participaron de la primera etapa de postulaciones al Sistema de Admisión Escolar (SAE) o rechazaron la vacante asignada a sus hijos, podrán participar de la etapa complementaria del proceso, cuyos resultados se darán a conocer el miércoles 13 de diciembre.

Más de 483.000 postulaciones se recibieron en la etapa principal del proceso y para el período complementario se esperan aproximadamente 80 mil postulaciones.

El proceso de admisión se realiza a través de la plataforma web disponible en www.sistemadeadmisiónescolar.cl, y los apoderados que requieran ayuda podrán acercarse a las Secretarías Regionales de Educación y a los Departamentos Provinciales de Educación.

El coordinador nacional de la Unidad de Inclusión y Admisión Escolar, Pedro Pablo Valenzuela, realizó un llamado para que aquellos apoderados que todavía no tienen establecimientos educacionales para sus hijos, ingresen a la plataforma web y realicen su postulación.

“Es importante que las familias que aún no lo han hecho ingresen al sitio web www.sistemadeadmisionescolar.cl y postulen a los colegios de su preferencia”, expresó.