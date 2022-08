Crónica 13-08-2022

Iniciado en el Maule proceso de postulación a establecimientos para año 2023



Hasta el 7 de septiembre estará abierto en el Maule y a nivel nacional el proceso de postulación a establecimientos para el período lectivo 2023 por medio de la plataforma electrónica del Sistema de Admisión Escolar (SAE).



Así lo hizo saber el secretario regional ministerial del ramo, Francisco Varela, desde la Dirección Provincial de Educación- Talca donde se atendía a usuarios. Varela explicó que la página para postular es www.sistemadeadmisionescolar.cl para aquellos apoderados que postulan a sus hijos por primera vez a un establecimiento público o Particular Subvencionado, para quienes deseen cambiar a sus hijos de establecimiento, quienes quieran reingresarlos al sistema educativo después de haberlo abandonado, y para quienes actualmente asisten a un establecimiento que no ofrece continuidad para el nivel siguiente.



“Invitamos a padres y apoderados a hacer su proceso de postulación a los establecimientos que les interesen, que tengan un proyecto educativo que vaya con los intereses y valores de sus hijos. En línea se puede revisar toda la información del establecimiento, qué talleres tiene, si hay énfasis especial en alguna área. Es importante recalcar que no hace diferencia alguna en el proceso el cuándo se hace el trámite. No hay un orden ni una “fila” virtual, iniciar la postulación hoy o mañana o en tres días no influye en el resultado, pero sí es importante hacer el trámite lo antes posible para que no se produzcan saturaciones del sitio en los últimos días. Hay que recordar que no hay un límite máximo de escuelas o liceos a los que postular, aunque no pueden ser menos de dos”.



A propósito del proceso en la región, Varela hizo saber que un total de 641 establecimientos son parte del sistema, y por provincias se dividen en 168 en Curicó, 219 en Talca, 203 en Linares, y 51 en Cauquenes.



El seremi destacó que las respectivas Direcciones Provinciales y también en la seremía en Talca hay personal SAE que ayuda a los apoderados que tengan dudas o dificultades. Las personas pueden dirigirse a estas oficinas y – cumpliendo con todas las medidas de prevención e higiene – solicitar asesoría de un profesional; en caso de no poder desplazarse, los apoderados pueden comunicarse al teléfono 600 600 2626.