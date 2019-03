Política 22-03-2019

Inician debate de proyecto que establece sistema de subvenciones en la educación parvularia

Crear un sistema de subvenciones para financiar la educación parvularia de niveles medios que asistan a establecimientos educacionales que cuenten con reconocimiento oficial del Estado es el objetivo del proyecto, cuyo análisis se inició esta semana en la Comisión de Educación de la Cámara.

El sistema de subvenciones que se crea está compuesto por una subvención base, que puede ser incrementada de acuerdo a un factor de ruralidad; una subvención especial por vulnerabilidad, para párvulos prioritarios y preferentes; y otra de apoyo, para párvulos con necesidades educativas especiales.

La subvención base de carácter universal y su valor unitario mensual dependerán de la extensión de la jornada, la que podrá ser parcial o completa. La parcial será de cinco horas diarias ininterrumpidas y la completa, de once horas diarias.

Para poder optar a las subvenciones que plantea este proyecto, los establecimientos educacionales deberán cumplir una serie de requisitos, entre ellos: contar con reconocimiento oficial del Estado; que la entidad sostenedora esté organizada como persona jurídica sin fines de lucro; destinar el financiamiento que obtenga por esta vía a fines educativos; no establecer cobros ni aportes económicos obligatorios; tener al menos un 15% de párvulos prioritarios; utilizar los sistemas de admisión que establece; y no estar administrados directamente por la Junta Nacional de Jardines Infantiles ni por la Fundación Integra.