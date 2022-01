Política 25-01-2022

Inician discusión de proyecto que reprograma pago de deudas por servicios básicos durante pandemia



La Comisión de Economía de la Cámara de Diputados inició ayer el estudio del proyecto que busca regular el prorrateo y pago de deudas por servicios sanitarios y eléctricos generadas durante la pandemia por Covid-19 y establece subsidios a los clientes vulnerables para el pago de estas.

En concreto, el proyecto establece una serie de beneficios para los clientes más vulnerables. Detalla que los consumidores podrán cancelar la deuda contraída entre el 18 de marzo de 2020 y el 31 de diciembre de 2021 en 48 cuotas. Además, no se podrán incorporar multas, intereses ni gastos asociados. También, establece que la cuota mensual no podrá exceder el 15% del cobro asociado al consumo promedio.

El biministro explicó que la iniciativa establece, entre otros puntos, que los beneficiarios del prorrateo y de la ayuda estatal deberán tener un consumo menor a 15 metros cúbicos mensuales, en el caso del agua, y no superior a 250 kWh, en el caso de la electricidad.

Además, aclaró que las deudas contraídas serán pagadas y divididas en 48 cuotas (4 años), las que no podrán exceder el 15% del cobro asociado al consumo promedio de cada familia y no podrán incluir multas ni intereses. Si pasado los 4 años aún existe deuda, esta quedará extinta.