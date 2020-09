Crónica 03-09-2020

Iniciativa del Jardín Botánico UTalca protege el patrimonio forestal de la Zona Central de Chile



Proyecto se enfoca en evitar el peligro de extinción de dos árboles: el Ruil y el Queule.

El Ruil es una especie que solo crece en la Región del Maule. Más del 50% de su superficie se quemó con ocasión del mega incendio que afectó a la zona en 2017.



Proteger el patrimonio forestal de la Cordillera de la Costa de la Zona Central del país, es el objetivo de un proyecto que desarrolla el Jardín Botánico de Universidad de Talca y que apunta a fomentar el cuidado de los árboles Queule y Ruil, y evitar su extinción. Esta última especie solo crece en la Región del Maule.

La iniciativa, que se ejecuta por los próximos dos años, salvaguarda los ejemplares mediante el almacenamiento de semillas y colecciones vivas (establecimiento de colecciones de conservación). Además, mejora el estado de las especies a través de plantaciones suplementarias en predios de pequeños propietarios que presenten poblaciones naturales y que no cuenten con los recursos para manejar y proteger el bosque.

Las parcelas piloto con las que se trabaja están ubicadas en las zonas de Coipue, Empedrado y Chanco, en la Región del Maule.

“En el caso del Ruil, este proyecto tiene una importancia tremenda ya que es una especie que solo se encuentra en la Región del Maule, y en ninguna otra parte del mundo. Hay que considerar que luego del mega incendio forestal del año 2017, más del 50% de su superficie se quemó. De ahí surge una necesidad tremenda de realizar diversas acciones de conservación para proteger la especie y evitar su extinción”, dijo Persy Gómez, encargado de investigación y educación ambiental del Jardín Botánico de la UTalca.

Gómez, quien es investigador del proyecto, agregó el Queule, que está presente en las regiones del Maule y Biobío, es una especie amenazada, ya que su hábitat ha sido transformado o sustituido por plantaciones forestales. “Los pequeños remanentes – en el Maule- están en su mayoría en manos de pequeños propietarios, los cuales no poseen los recursos necesarios para hacer ningún tipo de manejo del bosque”, enfatizó.

Entre las principales actividades contempladas en el proyecto en curso está el establecimiento de colecciones de conservación en el INIA y el Jardín Botánico de la Universidad de Talca; incrementar la capacidad técnica de los partners del proyecto en materias de conservación de árboles amenazados; mejorar el estado de conservación de las especies objetivo en sus poblaciones naturales mediante la realización de plantaciones suplementarias; desarrollar investigación científica en torno a las especies Ruil y Queule; y realizar actividades con establecimientos educacionales de la región maulina, entre otros.

Cabe consignar que el proyecto de la UTalca cuenta con el apoyo de la Foundation Franklinia, el Global Trees Campaign y el Botanic Garden Conservation International. Colaboran, además, el Banco Base de Semillas, Vicuña-Chile; INFOR (Instituto Forestal); la Forestal Mininco S.A y el Club del Árbol de Talca.