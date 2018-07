Política 25-07-2018

Iniciativa fue despacha al Senado Diputado Rentería valora aprobación en la Cámara de proyecto de incentivo al retiro para funcionarios municipales

Legislador de la UDI destaca que “iniciativa establece mejores condiciones de egreso para los funcionarios y las funcionarias municipales que están en edad de pensionarse por vejez”.





El diputado greamialista, Rolando Rentería, evaluó positivamente la aprobación en la Cámara de Diputados, del proyecto de ley de incentivo al retiro de funcionarios municipales, que estén en edad para jubilar. La iniciativa ahora será despacha al Senado para continuar su tramitación y ser en el corto plazo Ley de la República.



Para el parlamentario del Maule Sur, la aprobación en la Sala es algo que los funcionarios municipales “estaban esperando hace mucho tiempo, especialmente porque iban pasando los años y los beneficios que había para ellos no eran los mejores. Y quienes están a cargo del crecimiento positivo dentro de una municipalidad son precisamente los funcionarios municipales”.



En ese sentido, Rentería destacó que en su experiencia como ex jefe comunal de Linares “uno muchas veces llega a dirigir una municipalidad, pero sin tener todos los conocimientos, sin tener todas las capacidades necesarias como para poder tomar buenas decisiones. Y en base al trabajo en equipo, al constante desarrollo que se lleva en cada una de las áreas, se hace posible que se puedan tomar buenas decisiones. Y ellos no son recompensados por todo esto”.



“Muchas veces los sueldos son bastante bajos y la verdad es que irse de una municipalidad puede significar no sostener a sus familias. Así que este incentivo al retiro, va a significar que personas que están en grados más bajos puedan alcanzar un beneficio gracias a los años han estado en el servicio público y equiparado a otras instituciones públicas”, agregó el legislador.



Finalmente, Rentería explicó que la iniciativa legal “establece mejores condiciones de egreso para los funcionarios y las funcionarias municipales que están en edad de pensionarse por vejez, a través de un plan de retiro voluntario que contempla varios beneficios, propiciando así el desarrollo de la carrera del resto del personal municipal, promoviendo a su vez la promoción y renovación del personal en las municipalidades”.