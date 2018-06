Crónica 24-06-2018

Iniciativa impulsada por la empresa ARAUCO Innovador Plan de Vivienda llega a comunas de cuatro regiones

Gracias a la alianza entre la empresa privada, el sector público y la comunidad, se ha podido gestionar un total de 18 proyectos, beneficiando a más de 4 mil familias de Maule, Ñuble, Bío Bío y Los Ríos.



Con el fin de promover el acceso a la casa propia para trabajadores, colaboradores de empresas proveedoras de servicios y familias de sectores vecinos a sus instalaciones industriales y operaciones industriales, la empresa ARAUCO impulsa un innovador Plan de Vivienda desde la región del Maule y hasta la de Los Ríos.



“Se trata de innovación social, a través de una iniciativa de valor compartido que ha permitido gestionar articuladamente 18 proyectos en distintos niveles de desarrollo, beneficiando a más de 4 mil familias de 12 comunas”, explicó Patricio Eyzaguirre, subgerente de Asuntos Públicos, de Arauco.



El ejecutivo destacó que, más allá del impulso inicial de la empresa Arauco, se trata de un programa que se basa en la creación de alianzas con las comunidades vecinas, municipios, el Ministerio de Vivienda y otros actores, como Universidades y empresas locales.



En este sentido, el jefe del Plan de Vivienda, Fernando Valenzuela, explicó que el desarrollo de los proyectos se rige por la Política Habitacional vigente en el país y, en particular, por los decretos 19 y 10, de Proyectos Integrados y Proyectos Rurales, “programas en los que el Ministerio de Vivienda ha hecho una gran apuesta, porque implican montos importantes, que sin duda buscan ir más allá sólo de la vivienda, incorporando mejor equipamiento y áreas verdes”.



“Nos interesa llegar a lugares donde hoy la oferta inmobiliaria no está llegando, lo que genera migración a la ciudad o el pago de arriendos altos, dificultando el acceso a soluciones definitivas. Creemos ser un aporte, especialmente en comunas donde antes de la llegada de estos proyectos, no se había construido nada en más de una década”, agregó.



VIVIENDAS “INCREMENTALES”

Es el caso de comunas como Constitución, donde hace algunos años se inauguró el proyecto habitacional Villa Verde -el más grande de la región con 484 viviendas-, con casas de dos pisos, con posibilidades de ampliarse hasta 88 m2, que fue diseñado por la oficina de arquitectos Elemental, a cargo del reconocido arquitecto Alejandro Aravena, ganador de Premio Pritzker (equivalente al Nobel en la Arquitectura) y hoy se trabaja en un segundo proyecto de 184 viviendas -Viento Sur-, el que ya muestra un avance de ejecución superior al 85 por ciento. Esta última iniciativa considera además como aporte de Arauco, la construcción de una calle que permitirá los sectores altos y bajos de Constitución, descongestionando el tráfico en determinadas calles y posibilitando además el funcionamiento del Hospital que se proyecta edificar frente a Villa Verde.



El concepto de “incrementalidad” en la arquitectura es un principio promovido por Aravena, a través del Plan de Vivienda de Arauco. Aquí, la clave para lograr una vivienda de calidad con recursos económicos limitados está en enfocarse en resolver lo más difícil en los orígenes del proyecto y complementar con algunas condiciones adicionales que permitirán escalarlo y desarrollarlo armónicamente en el tiempo.



En palabras simples, se considera la construcción de la primera etapa o entrega inicial de la casa, pero se incorporan todos los detalles constructivos y consideraciones que permitan a los propietarios ejecutar ellos mismos la ampliación proyectada en una segunda etapa.



En la misma comuna de Constitución, pero en la localidad de Putú también se está avanzando con un proyecto de viviendas que dará solución habitacional a 60 familias de este sector. Se trata de viviendas rurales, pero de la misma calidad en su materialidad, y que están siendo diseñadas por la Escuela de Arquitectura de la Universidad de Talca.