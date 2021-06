Social 23-06-2021

Inicio de vacunación en menores: expertos confirman su seguridad y necesidad de aumentar población inoculada

“Todas las vacunas que han sido aprobadas en Chile cumplen con el requisito de estimular al sistema inmune y evitar al máximo que la población llegue a la UCI ya que tiene un alto porcentaje de efectividad”, manifestó el académico de la UTalca, Marcelo Alarcón.





Dos hitos en la vacunación contra el SARS-CoV-2 marcan esta semana en el país, una de ellas es el inicio de la inoculación de menores entre 12 y 17 años, quienes recibirán su primera dosis de la vacuna Pfizer. Por otro lado, los hombres menores de 45 años que habían sido inoculados en primera instancia con Astra Zeneca comenzarán a recibir su segunda dosis, pero esta vez de Pfizer, decisión que se tomó de forma preventiva.

En este contexto, expertos de la Universidad de Talca llamaron a la población a vacunarse contra el virus, insistiendo en que las vacunas que hoy se administran en Chile son seguras y han sido aprobadas por organismos internacionales con altos estándares. “Todas las vacunas que han sido aprobadas en Chile cumplen con el requisito de estimular al sistema inmune y evitar con esto que la población llegue a la UCI”, señaló Marcelo Alarcón, académico del Departamento de Bioquímica Clínica e Inmunohematología de esta casa de estudio.

Indicó además que el vacunar a los menores permitirá evitar complicaciones que se han observado en este rango etario. “Por lo general los niños y adolescentes presentan cuadros más leves o imperceptibles de esta enfermedad, pero en algunos casos se puede presentar el síndrome inflamatorio (PIMS), que puede ser grave y que incluso los lleve a la muerte”.

La directora del Departamento de Microbiología de la misma institución, Olga Lobos, concordó con que las vacunas son seguras, ya que todas ellas se basan en ensayos clínicos con miles de personas. “Hoy podemos tener algún caso aislado donde se presentó un problema, pero no sabemos si ese caso tiene alguna enfermedad de base que pudo estar asociada”, indicó Lobos.

Y explicó que es vital llegar a tener sobre un 75% de la población vacunada, para alcanzar la inmunidad de rebaño. “Esa es una cifra prudente y fundamental. Nosotros estamos muy bien encaminados, sin embargo hay que insistir en la población comprenda la necesidad de vacunarse. Todavía hay gente que es reticente a la vacuna, entonces nuestro deber es llamar a la vacunación. La gente que no se vacune será probablemente la que sucumba a esta enfermedad. Está probado que la segunda dosis es vital para evitar la muerte por SARS-CoV-2”, planteó, y añadió que en el caso que los estudios muestren que es necesario un refuerzo con una tercera dosis, la población debe estar dispuesta a recibirla.



VARIANTE DELTA



En relación a las variantes que han aparecido del Coronavirus, la académica señaló que hasta ahora las vacunas han sido efectivas para defenderse contra ellas. Incluso para la más reciente, denominada Delta, que se ha presentado en diversos países del planeta con una alta transmisibilidad. “Se ha comprobado que esta variante nueva que se detectó en India y que se ha diseminado en Reino Unido y otros países de Europa es susceptible a la vacuna después de las dos dosis”, expresó.

Lobos explicó que esta variante, que aún no está presente en el país, tiene entre el 60 y 64% de transmisibilidad, lo que es muy alto en relación a otras variantes y además se presenta un cuadro clínico diferente. “Al Coronavirus lo asociamos con tos, fiebre alta, falta de gusto y olfato, pero con esta nueva variante el cuadro clínico suma problemas gástricos bastante severos que podrían conllevar, por ejemplo, una deshidratación. Por ello me parece que debemos tomar todos los resguardos necesarios y aplazar en el mayor tiempo posible la aparición de esta variante en Chile, para que el proceso de vacunación siga y logremos aumentar porcentajes sobre el 75%”, sostuvo.