Editorial 03-02-2021

Inicio de vacunación. Un proceso esperanzador



La llegada de las vacunas para enfrentar los casos de Covid abre una puerta de esperanza para muchas y muchos chilenas y chilenos que ven con temor el avance de los efectos del virus y como se muestra en los medios de comunicación la disponibilidad de recursos o falta de ellos para hacerle frente.

Para muchos la llegada de las dosis es una muestra más de que se actuó con previsión y que desde hace meses se hacían gestiones para contar con las vacunas suficientes en nuestro país.

Para otros, el discurso se confunde en medio de las críticas a las gestiones del nivel central por la manera en que se ha enfrentado la pandemia.

Más allá de lo que se pueda decir, lo cierto es que las dosis ya se encuentran en nuestro país, llegaron a regiones, están en las comunas y se inicia el proceso vacunatorio que se espera tenga buenos resultados.

Se abre una senda esperanzadora entre tanto presagio negativo y una nueva oportunidad para quienes están más expuestos.

Sin embargo, no se debe olvidar algo esencial. Resulta majadero una vez más recurrir al discurso del autocuidado, donde el lavado de manos, el uso de mascarilla, el distanciamiento físico y la no sobreexposición en actividades que vayan contra los aforos predefinidos resultan del todo necesarios para complementar esta etapa donde cuidarnos resulta vital para complementar este proceso.

De nada servirán todas las vacunas y últimos descubrimientos de la medicina si no ponemos de nuestra parte para superar esta pandemia.