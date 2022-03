Social 02-03-2022

Inicio del año escolar 2022: Cómo la tecnología asistencial puede beneficiar a los estudiantes con dislexia



• OrCam Read ayuda a personas con dislexia, afasia o fatiga de lectura a leer textos en todas las superficies y en tiempo real.

• Conozca los cinco beneficios de utilizar este dispositivo israelí para alumnos de enseñanza básica, media o universitaria.





Con motivo del inicio del año escolar 2022, las limitaciones a la manera de aprender que presentan algunos alumnos vuelven a emerger como un tema que requiere de atención y respuestas para hacerle frente. En este contexto, la dislexia es una de las Dificultades Específicas de Aprendizaje (DEA) más comunes que, según datos de la ONG Dislexia and Literacy International, afecta al menos al 10% de la población mundial y que, junto a otras como el Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad (TDAH), pueden ocasionar altos niveles de fracaso escolar o universitaria.



En el caso de la dislexia, este fracaso viene condicionado sobre todo por las dificultades de estas personas para leer y escribir, lo que les produce además problemas de autoestima, ansiedad, depresión y trastornos de conducta. Sin embargo, con algunas adaptaciones curriculares y la ayuda de las nuevas tecnologías, gran parte de estos alumnos pueden alcanzar todo su potencial académico.



En la actualidad existen muchas herramientas tecnológicas que pueden ayudar a las personas con dislexia a superar las barreras con las que se encuentran cuando se enfrentan a la lectoescritura. Entre ellas, encontramos apps, e-books, videojuegos, programas informáticos, libros digitales o dispositivos que directamente leen los textos por el alumno, pues los estudiantes con dislexia comprenden mucho mejor los conceptos si se los leen que si los leen ellos mismos.



Por lo general, las herramientas destinadas a ayudar a las personas con dislexia se basan en softwares, apps, etc. que se utilizan en computadores, smartphones y tablets, principalmente. Cambiando este paradigma, la empresa OrCam Technologies ha creado OrCam Read, un dispositivo destinado a apoyar a las personas con dislexia en el proceso de lectura. Se trata de un pequeño gadget del tamaño de un lápiz e inalámbrico que, con la ayuda de una cámara y luz LED, “proporciona una reproducción de audio instantánea, comunicando texto de periódicos, libros, ordenadores y teléfonos móviles, etiquetas de productos u otras superficies impresas”, cuenta Bari Hayoun, director regional para América Latina e Iberia de OrCam Technologies. La principal ventaja con el resto de softwares o apps es que no necesita conexión a Internet, aunque sí es compatible con Bluetooth y Wi-Fi, “lo que permite a los usuarios conectar el aparato a auriculares inalámbricos para una lectura privada y para actualizaciones periódicas de software”.



Este “lector portátil” ayuda, especialmente, a las personas con dislexia u otro tipo de dificultad para leer en edad académica, pero no sólo está pensado para ellos, pues “fue desarrollado también para personas con dificultades para leer por una discapacidad visual leve o moderada, fatiga de lectura, afasia u otras afecciones, así como para aquellos que leen grandes cantidades de texto”, asegura Bari Hayoun. Además, aunque no está diseñado como otras herramientas para mejorar la dislexia en sí, sino como apoyo, permite a las personas con dislexia recuperar el placer por la lectura y a que esta práctica les motive para seguir aprendiendo y mejorando.



5 beneficios de OrCam Read para todo estudiante.



1. No quedarse atrás en clase. En muchas ocasiones los estudiantes con este tipo de patología dejan los estudios al no llevar el ritmo de la clase y el resto de compañeros. OrCam Read es ligero, se puede utilizar en clase gracias a su conexión bluetooth a auriculares, sin necesidad de molestar a sus compañeros.

2. Motivación. La pérdida de motivación de los estudiantes puede acabar en el abandono de los estudios. OrCam Read utilizado como herramienta de apoyo al estudio ayuda a sus usuarios a seguir adelante con ello.

3. Independencia. Muchos de los estudiantes que deciden continuar los estudios necesitan ayuda de alguien para asimilar los conceptos. OrCam Read gracias a su lectura de textos permite al estudiante a no depender de una tercera persona.

4. Seguridad en uno mismo. Los estudiantes con dislexia pierden esa seguridad en uno mismo, en relación con los estudios. OrCam Read, al ayudar a comprender el texto, permite que su usuario se sienta seguro en este entorno y tenga confianza para seguir estudiando.

5. Satisfacción. La satisfacción personal de conseguir un objetivo relacionado con los estudios, para los estudiantes con dislexia es un verdadero premio. El dispositivo ayuda a sus usuarios a lograr esa sensación personal.