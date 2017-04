Crónica 19-04-2017

Injertos ayudarían a que tomates, pimientos y ajíes sean más tolerantes al cambio climático

Edson Escobedo es administrador de la parcela Doña Nancy, agricultor hortícola de la región de O’Higgins, quien ha sabido por años sobre el cultivo de tomates. Sin embargo, su mayor preocupación ha sido los efectos que está teniendo el cambio climático en sus cultivos, su resistencia a problemas fitosanitarios del suelo y mayor tolerancia al estrés hídrico.

"El cambio climático está siendo un factor súper importante. Incluso, se está viendo una aceleración de cosecha, y también ha incidido en mayores plagas y enfermedades. Además, la calidad del fruto se estaba viendo alterada, no llegando a su color, tamaño, forma, etc.”, explica Edson Escobedo. Ante ello es que la Facultad de Ciencias Agronómicas de la Universidad de Chile y con el apoyo de la Fundación para la Innovación Agraria, FIA, han estado trabajando en la parcela Doña Nancy en el marco del proyecto “Variedades tradicionales de tomates, pimientos y ajíes en la era de los injertos: Estímulo a su uso comercializando plantines, realzando su valor patrimonial y mejorando su potencial productivo a través del uso de injertos y el uso sustentable de los recursos”. El proyecto fue adjudicado en el marco de la convocatoria nacional 2016 de FIA de Adaptación al Cambio Climático a través de una Agricultura Sustentable, “el objetivo es apoyar la ejecución de proyectos de innovación que estén orientados a la adaptación a las consecuencias que trae el cambio climático en el sector agrario, agroalimentario y forestal. Y hace un año que se están realizando ensayos para la identificación de compatibilidad patrón-injerto en variedades de tomate tradicionales, tales como tomate Limachino, Rosado y Poncho Negro”, sostuvo la ejecutiva FIA, Marcela Arce. Luego de este año de trabajo se presentaron los avances del proyecto en el Salón Municipal de San Vicente de Tagua Tagua. En esa línea, Ricardo Pertuzé, agrónomo y parte del equipo de la Facultad de Ciencias Agronómicas de la Universidad de Chile sostuvo que, “Luego de este año de trabajo se presentaron los avances del proyecto en el Salón Municipal de San Vicente de Tagua Tagua. En esa línea, Ricardo Pertuzé, Ing. Agr. Ph.D., académico de la Facultad de Ciencias Agronómicas de la Universidad de Chile y director del proyecto sostuvo que, “con esta iniciativa se pretende estimular el uso de variedades tradicionales de tomates, ajíes y pimientos solucionando algunos problemas de suelo a través de injertos, como una forma realizar una conservación activa de ellas en manos de los agricultores”. Estos ensayos de injertos se han llevado a cabo con plantines de tomates actualmente conservados en el Banco de Semillas Hortícola de la Universidad de Chile, las cuales corresponden a variedades híbridas de tomate, tales como Emperador y Maxifort, que han demostrado mayor resistencia a las consecuencias provocadas por el cambio climático. De las pruebas que se han hecho, los resultados han sido exitosos. “En este primer año el proyecto ha estado evaluando las mejores combinaciones de patrones y variedades para luego promover el uso de ellas a través de los agricultores, y huertos caseros. Estamos muy contentos con la convocatoria del lanzamiento del proyecto ya que participó una gran cantidad de agricultores y con mucho interés. Esperamos poder promover el uso de las variedades tradicionales y la venta de sus frutos en algunos nichos como ferias, restaurantes y directamente””, sostuvo Pertuzzé. Además, se realizarán ensayos para la identificación de compatibilidad patrón-injerto de variedades tradicionales de Pimiento (California Wonder, Morrón, Lamuyo); y variedades tradicionales de Ají (Cristal, Cacho de cabra, Puta Madre). “Lo rescatable es que a través de las mismas plantas que han resistido a estos cambios se están aprovechado respecto a lo que la naturaleza ha sabido desarrollar y que ha ido evolucionando”, señala Edson Escobedo y agrega, “el proyecto ha tratado de rescatar variedades tradicionales, que tienen su herencia y que han venido pasando por generaciones hacia nosotros y así sucesivamente. Tienen un plus en su sabor, se tiende volver hacia atrás, hacia la herencia”. Una vez obtenidas las variedades injertadas más óptimas se generará un formato de presentación y venta de “plantas listas” en formato jumbo en ferias libres o supermercados, para llegar especialmente a huertas caseras y posicionar el producto, pensando en un nicho especial de consumidores