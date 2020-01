Social 24-01-2020

INJUV ofrece múltiples talleres gratuitos en la región para este verano

Trekking, acondicionamiento físico, compostaje y batucada serán algunas de las opciones gratuitas que dispondrá la institución para los jóvenes durante las vacaciones.

El Instituto Nacional de la Juventud del Maule tendrá una nutrida oferta de talleres gratuitos para este verano en la región del Maule. El objetivo es que los jóvenes puedan disfrutar de actividades al aire libre, enfocadas en tres ejes, el deporte, el cuidado al medioambiente y la cultura.

En total serán once talleres los que se impartirán en las comunas de Pelluhue, Licantén, Constitución, Río Claro y Talca. Entre las iniciativas que más se destacan están el taller de yoga, de entrenamiento funcional, compostaje, batucada y trekking.

La directora regional del INJUV, María Paz Del Valle, invitó a todos los jóvenes a disfrutar el verano con estas actividades gratuitas. “Para nosotros es muy importante entregar espacios a los jóvenes para que se desarrollen. Durante el verano tendremos una múltiple oferta de talleres gratuitos en diferentes comunas de la región, los cuales están enfocados en el ámbito cultural, deportivo y ecológico. Sabemos que hay muchos jóvenes que no pueden optar a actividades pagadas, por lo que quisimos alegrarles el verano con estas iniciativas, que no tengan que moverse de sus comunas para disfrutar sus vacaciones”, afirmó.

En tanto el seremi de Desarrollo Social y Familia, Juan Eduardo Prieto, destacó el trabajo del INJUV en la región con los jóvenes. “Para nuestro Gobierno es muy importante entregarles espacios a los jóvenes para que se desarrollen, es por esto que el INJUV cumple un roll clave en esto. Hay que rescatar que estos talleres nacen desde necesidades que nos plantean las mismas comunas, es por eso que también se transforman en herramientas completarías para los jóvenes en los temas que los apasionan”.

A lo largo del año INJUV dispondrá más de cincuenta talleres gratuitos, los cuales se distribuirán en las treinta comunas de la región, para que así todos los jóvenes del Maule puedan disfrutar de estas iniciativas.